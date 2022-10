دراما أجنبية.. بصبغة عربية

محمد قناوي (القاهرة)

تشهد الدراما المصرية والعربية حالة من «الغزو» من أعمال مأخوذة عن فورمات أجنبية، بعد نجاح مسلسل «سوتس بالعربي» الذي عرض في رمضان الماضي، ما دفع صناع الدراما إلى تقديم أعمال جديدة للعرض على المنصات الإلكترونية، ولكن غالباً ما يثار حولها الجدل عن إبداع الكاتب وما إذا كان الاقتباس نوعاً من الاستسهال.

وترصد «الاتحاد» أبرز الأعمال المقتبسة عن الفورمات الأجنبية.

«وش الربح»

تقدم هند صبري مسلسل «وش الربح» المأخوذ عن الدراما الأميركية the good wife أو السيدة الجيدة التي تعمل في مكتب محاماة ومتزوجة من محافظ لإحدى الولايات ويتورط في قضية يدخل على إثرها السجن، فتتولى مسؤولية المنزل والدفاع عنه أيضاً خلال محاكمته.

المسلسل من 45 حلقة، ومن المقرر عرضه على 3 أجزاء، سيناريو شريف بدر الدين، إخراج أحمد خالد موسى، ومن المقرر عرضه على إحدى المنصات الإلكترونية.

«مجنونة بيك»

يقدم الممثل المصري العالمي أمير المصري مسلسل «مجنونة بيك» ويشارك في بطولته مريم الخشت وآدم الشرقاوي، وهو مأخوذ عن المسلسل الأميركي الكوميدي الرومانسي the crazy EX GIRLFTIENL أو الحبيبة السابقة المجنونة، وتدور أحداثه حول فتاة تعاني أزمة نفسية بعد ترك حبيبها وتحاول العودة إليه بشتى الطرق وتستعين بإحدى صديقاتها لعمل خطة العودة.

كتب السيناريو للنسخة المصرية عمرو مدحت، إخراج جو بو عيد، ومن المقرر عرضه في 15 حلقة على إحدى المنصات الرقمية.

«دكتور داغر»

من الأعمال التي يجري تصويرها، المأخوذة عن فورمات أجنبية، «دكتور داغر» عن المسلسل الأميركي «دكتور دوليتل»، وتدور أحداثه الأصلية حول طبيب بيطري يستطيع سماع الحيوانات ومخاطبتها وفهم لغتها، ينجم عنه العديد من المواقف الكوميدية.

وتأتي النسخة المصرية على نفس المنوال بطولة حسام داغر، إيمان السيد، محمد طعيمة، فرح الزاهد، صلاح عبدالله وأنعام سالوسة، وتَشارك في فكرته وكتابة السيناريو هيثم دبور وعلاء حسن، ويشرف على الإخراج إيهاب أبو زيد.

«قواعد الطلاق الـ45»

من الأعمال التي تم اقتباسها من أعمال أجنبية وحققت نجاحاً كبيراً، مسلسل «قواعد الطلاق الـ45»، بطولة إنجي المقدم عن المسلسل الأميركي Girlfriends Guide to Divorce، ومسلسل «خارج السيطرة» عن فورمات أميركي into the dark، ومسلسل «لعبة النسيان» من فورمات إيطالي.

اقتباس لا تقليد

يقول الكاتب والسيناريست شريف بدر الدين، كاتب سيناريو وحوار مسلسل «وش الربح»: إن كتابة نسخة مصرية من مسلسلات أجنبية هو أمر طبيعي ومتعارف عليه، فقد قدمت قبل ذلك العديد من مسلسلات الفورمات منها «هبة رجل الغراب».

وفكرة الاقتباس ليست في الدراما المصرية فقط، لكنها موجودة في العالم كله منذ سنوات طويلة، والأهم أن يأتي الاقتباس في سياق الثقافة المصرية بمعنى «التمصير»، بحيث لا يكون النقل كالتقليد الأعمى من دون مراعاة لاختلافات الثقافة والعادات.

وترى السيناريست سماح الحريري أن الاقتباس لاقى رواجاً، مع انتشار المنصات التي زادت من الإقبال على تلك الأعمال، والملاحظ أن معظمها يتم عرضه عبر المنصات الرقمية. والتاريخ الفني للسينما والدراما شاهد على الكثير من الاقتباسات الناجحة، ولكن يظل هناك من يرى أن ذلك مجرد إفلاس، لاسيما أن طبيعة كل دولة وثقافة كل شعب تختلف وتتغير بتغير الزمن، وإن كان هناك اتجاه لأعمال الفورمات، فيجب أن يراعي الكاتب ثقافتنا بعيداً عن الثقافة الغربية.

الفورمات

ويوضح الناقد أحمد النجار أن هنالك فرقاً بين الاقتباس والفورمات، ويرى أن الفورمات حالة درامية بامتياز وامتداد للاقتباس، وبالتالي مرتبطة أكثر بالدراما. والفورمات نظام عالمي، وهنالك مقابل مادي لها عند الاعتماد على «فورم» معين بحيث يحذرك صاحب العمل الأصلي من تعديل التفاصيل.

ويضيف: في مصر أعمال كثيرة جيدة اعتمدت على الفورمات مثل مسلسلي «جراند أوتيل» و«طريقي»، ومن الممكن أن تقدم الفورمات أعمالاً غير جيدة.