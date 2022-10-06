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كيف تختارين عطرك؟

كيف تختارين عطرك؟
6 أكتوبر 2022 14:43

علي عبد الرحمن (القاهرة) 
كما تبحث السيدات عن الأزياء ومكملات الأناقة في فصل الشتاء، تريد أيضاً عطراً مناسباً للطقس البارد. وقد طرحت الدور العالمية أحدث منتجاتها من العطور لتمنح المرأة مزيجاً من الفخامة والدفء، حيث تتميز عطور الشتاء بحالة خاصة من التركيز العالي والثبات، كي تدوم أطول فترة ممكنة.
وكي تختار المرأة النوع المناسب لشخصيتها  وللأجواء الباردة، عليها اتباع بعض القواعد التي تنصح خبيرة المظهر هند محي الدين باتباعها، وفي مقدمتها أن تكون العطور من الأنواع الدافئة، التي تتميز بنفحات من الأخشاب والتوابل مع المسك والعنبر. ونصحت بالعطور مع لمسة الفاكهة، المناسب لفترات الصباح، وتركيبة العنبر والفانيليا والعسل واليوسفي والأوركيد والياسمين وزيت الورد والنرجس والبرتقال وخشب الصندل. 
وأوضحت خبيرة المظهر أن استخدام العطر مباشرة بعد الاستحمام يدوم لوقت أطول، لاستعداد مسام الجلد بالتشبع والاحتفاظ بالرائحة لأطول فترة، أفضل المناطق التي يدوم عليها، معصم اليدين والرقبة، وأن أفضل طريقة لرش العطر وضع اليد لأعلى، والرش من بعيد لتسمح بالتوزيع الجيد للقطرات.

العطور الرائعة
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