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3 سرطانات تتسبب بآلام الظهر

3 سرطانات تتسبب بآلام الظهر
6 أكتوبر 2022 14:40

القاهرة (الاتحاد)
حذر خبراء الصحة من أن آلام الظهر قد تكون علامة على الإصابة بالسرطان، لذلك لا يجب تجاهلها أو افتراض أنها ليست خطيرة بما يكفي لزيارة الطبيب، حسبما كشفت جريدة Times of India الهندية.

1 - قد يكون الألم أسفل الظهر علامة على الإصابة بسرطان المثانة، حيث إنه من الشائع أن تنمو الأورام على أعمق الأنسجة داخلها، لذلك يجب زيارة الطبيب فور الشعور بأعراض تشمل كثرة التبول ووجود دم وألم أثناء التبول.

2 - يمكن أن يكون السرطان في الحبل الشوكي والعمود الفقري سبب ألم الظهر، وقد يكون الألم ناتجاً عن ورم حميد فيه، بما لا يشكل خطر احتمال الانتشار إلى أجزاء أخرى من الجسم. وآلام الظهر علامة مبكرة في حالة الإصابة بسرطان العمود الفقري، وقد يتفاقم الألم وينتشر إلى أجزاء أخرى من الجسم مثل الوركين أو الساقين أو القدمين أو الذراعين، ومن علاماته التنميل والشعور بالوهن وضعف التنسيق في الذراعين والساقين والشلل.

3- سرطان الرئة يمكن أن يظهر في شكل آلام الظهر، وتشمل علاماته السعال الدموي وضيق التنفس المستمر والسعال طويل الأمد الذي يزداد سوءاً. ويلعب أسلوب الحياة دوراً كبيراً في الحد من خطر الإصابة بالأنواع المختلفة للسرطان. ووفقاً لمنظمة الصحة العالمية يمكن تقليلها باتباع نظام غذائي صحي وممارسة التمارين الرياضية بانتظام والحفاظ على وزن صحي وعدم التدخين.

 

سرطان
آلام الظهر
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