قناة «الإمارات» تعرض «عاشر صفحة»

أبوظبي (الاتحاد)

بدأت قناة «الإمارات» التابعة لشبكة قنوات تلفزيون أبوظبي، عرض المسلسل الكويتي «عاشر صفحة» يومياً على شاشتها وعبر تطبيق ‎ ADTV الرقمي، بعد النجاح اللافت الذي حققه العمل في شهر رمضان الماضي، كونه ‎يجمع‎ بين‎ الدراما‎ والتشويق‎ ‎والكوميديا، وتتناول‎ كل‎ حلقة‎ مجموعة من الأحداث في حبكة درامية ممتعة لجذب انتباه المشاهدين‎.

يروي المسلسل على مدار 30 حلقة قصة «سلمى»، الفتاة المكافحة ‎التي عانت‎ في‎ بداية‎ عمرها من قسوة «أبو سالم»، الأب الأناني الذي أهمل عائلته لتحقيق مصالحه، وعاشت في ظروف عائلية واجتماعية صعبة، مضحّية بكل ما تملك من أجل إسعاد‎ أفراد‎ أسرتها‎، رغبة‎ منها‎ في‎ نقلهم‎ إلى‎ مكانة‎ أفضل، ‎لتُدرك بعدها‎ أن‎ تضحيتها‎ ومبادراتها‎ الدائمة‎ لم‎ تكن‎ موضع‎ تقدير‎ من‎ جانبهم، فتقرر الاهتمام‎ بنفسها‎ بعد‎ فوات‎ الأوان.

وبعد مرور 20 عاماً، تغيرت الكثير من التفاصيل في حياة «سلمى» التي تحولت بفضل إصرارها إلى إنسانة مثقفة صنعت من نفسها نموذجاً للأمل والصدق والمثابرة‎.

يشارك في بطولة «عاشر صفحة» زهرة عرفات، نور، عبد الله التركماني، غدير السبتي، خالد العجيرب وحصة النبهان، وهو من تأليف الكاتب علي الدوحان وإخراج محمد الطوالة‎.