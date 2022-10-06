الجمعة 7 أكتوبر 2022 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
دنيا

قناة «الإمارات» تعرض «عاشر صفحة»

قناة «الإمارات» تعرض «عاشر صفحة»
6 أكتوبر 2022 13:23

أبوظبي (الاتحاد)
بدأت قناة «الإمارات» التابعة لشبكة قنوات تلفزيون أبوظبي، عرض المسلسل الكويتي «عاشر صفحة» يومياً على شاشتها وعبر تطبيق ‎ ADTV الرقمي، بعد النجاح اللافت الذي حققه العمل في شهر رمضان الماضي، كونه ‎يجمع‎ بين‎ الدراما‎ والتشويق‎ ‎والكوميديا، وتتناول‎ كل‎ حلقة‎ مجموعة من الأحداث في حبكة درامية ممتعة لجذب انتباه المشاهدين‎.
يروي المسلسل على مدار 30 حلقة قصة «سلمى»، الفتاة المكافحة ‎التي عانت‎ في‎ بداية‎ عمرها من قسوة «أبو سالم»، الأب الأناني الذي أهمل عائلته لتحقيق مصالحه، وعاشت في ظروف عائلية واجتماعية صعبة، مضحّية بكل ما تملك من أجل إسعاد‎ أفراد‎ أسرتها‎، رغبة‎ منها‎ في‎ نقلهم‎ إلى‎ مكانة‎ أفضل، ‎لتُدرك بعدها‎ أن‎ تضحيتها‎ ومبادراتها‎ الدائمة‎ لم‎ تكن‎ موضع‎ تقدير‎ من‎ جانبهم، فتقرر الاهتمام‎ بنفسها‎ بعد‎ فوات‎ الأوان.
وبعد مرور 20 عاماً، تغيرت الكثير من التفاصيل في حياة «سلمى» التي تحولت بفضل إصرارها إلى إنسانة مثقفة صنعت من نفسها نموذجاً للأمل والصدق والمثابرة‎.
يشارك في بطولة «عاشر صفحة» زهرة عرفات، نور، عبد الله التركماني، غدير السبتي، خالد العجيرب وحصة النبهان، وهو من تأليف الكاتب علي الدوحان وإخراج محمد الطوالة‎.

 

 

 

قناة الإمارات
تلفزيون أبوظبي
آخر الأخبار
محمد بن راشد: راشد بن سعيد بصماته لم تغادر حياتنا
الإمارات
محمد بن راشد: راشد بن سعيد بصماته لم تغادر حياتنا
اليوم 01:57
لانا نسيبة لدى إلقاء بيان الإمارات أمام مجلس الأمن الدولي (من المصدر)
عربي ودولي
الإمارات تدعو كوريا الشمالية إلى تغليب الدبلوماسية
اليوم 01:56
أدوات طعام من الفولاذ المقاوم للصدأ عوضاً عن المواد البلاستيكية (الاتحاد)
الإمارات
«المؤسسات الخضراء» تبادر بتقليل المنتجات البلاستيكية أحادية الاستخدام
اليوم 01:56
سكان تعز يعانون جراء حصار مشدد تفرضه ميليشيات الحوثي (أ ف ب)
عربي ودولي
مجلس الأمن: مطالب «الحوثي» المتطرفة أعاقت تمديد الهدنة
اليوم 01:56
ماريا كاميليري
الإمارات
سفيرة مالطا: نرتبط بعلاقات ثنائية متميزة مع الإمارات
اليوم 01:56
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2022©