قناة «الإمارات» تعرض «عاشر صفحة»

أبوظبي (الاتحاد)
بدأت قناة «الإمارات» التابعة لشبكة قنوات تلفزيون أبوظبي، عرض المسلسل الكويتي «عاشر صفحة» يومياً على شاشتها وعبر تطبيق ADTV الرقمي، بعد النجاح اللافت الذي حققه العمل في شهر رمضان الماضي، كونه يجمع بين الدراما والتشويق والكوميديا، وتتناول كل حلقة مجموعة من الأحداث في حبكة درامية ممتعة لجذب انتباه المشاهدين.
يروي المسلسل على مدار 30 حلقة قصة «سلمى»، الفتاة المكافحة التي عانت في بداية عمرها من قسوة «أبو سالم»، الأب الأناني الذي أهمل عائلته لتحقيق مصالحه، وعاشت في ظروف عائلية واجتماعية صعبة، مضحّية بكل ما تملك من أجل إسعاد أفراد أسرتها، رغبة منها في نقلهم إلى مكانة أفضل، لتُدرك بعدها أن تضحيتها ومبادراتها الدائمة لم تكن موضع تقدير من جانبهم، فتقرر الاهتمام بنفسها بعد فوات الأوان.
وبعد مرور 20 عاماً، تغيرت الكثير من التفاصيل في حياة «سلمى» التي تحولت بفضل إصرارها إلى إنسانة مثقفة صنعت من نفسها نموذجاً للأمل والصدق والمثابرة.
يشارك في بطولة «عاشر صفحة» زهرة عرفات، نور، عبد الله التركماني، غدير السبتي، خالد العجيرب وحصة النبهان، وهو من تأليف الكاتب علي الدوحان وإخراج محمد الطوالة.