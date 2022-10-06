نادية المنصوري تغني «الجاز»

دبي (الاتحاد) أطلت المطربة نادية المنصوري بظهور لافت ومميز في عرض الأزياء «فاشن شو فاكتور 2022» في دورته الثالثة بدبي، وقدمت أغنية باللون الموسيقي «الجاز»، حيث أثنى الحضور على أدائها المختلف الذي يصعب إتقانه، نظراً لإمكانية صوتها وقدرتها على أداء ألوان موسيقية مختلفة.
وأعربت المنصوري عن سعادتها بالمشاركة في عرض الأزياء الشهير «فاشن شو فاكتور»، الذي ضم نخبة مميزة من أعضاء لجنة التحكيم، وهم: الفنانة التشكيلية لمياء منهل وAmato و«Mickaelcinco» وهاني البحيري.
وكشفت أنها تستعد إلى طرح أغنية جديدة بعنوان «الحب أنت»، بعد أن قدمت مؤخراً باقة من الأغنيات المختلفة منها: «رفجة عرب» الشعبية الإماراتية التي تعاونت فيها مع الشاعر الإماراتي علي الخوار وألحان عادل عبدالله، واللون السعودي في أغنية «صرفة»، إلى جانب الأغنية المغربية «نوميريك» للشاعر محمد مغربي، والملحن محمد الرفاعي، كما أدت اللون الكلاسيكي من خلال قصيدة الشاعر حسين لوتاه «من أنت».
وذكرت المنصوري أنها طرحت مؤخراً على قناتها في «يوتيوب» أغنية بثلاث لغات، الفرنسية والإنجليزية والعربية، بعنوان Aimez.