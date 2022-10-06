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في حادثة هوليوود.. بالدوين يتوصل لاتفاق بشأن مقتل المصورة

بالدوين
6 أكتوبر 2022 10:20

أعلن الممثل الأميركي أليك بالدوين الأربعاء، أنه توصل إلى اتفاق مع عائلة مديرة تصوير فيلم الوسترن "راست" هالينا هاتشنز التي قُتِلَت في أكتوبر 2021 بطلقة من مسدس كان يحمله أصابتها عرضاً خلال التصوير، في حادث هزّ هوليوود.

وكتب الممثل في منشور على إنستغرام إنه "ممتن لكل من ساهم في حل هذه القضية المأسوية والمؤلمة". وسيُعاود إنتاج الفيلم في يناير 2023، بحسب بيان منفصل تلقته وكالة فرانس برس.
ويُسقط الاتفاق الدعوى المدنية التي رفعتها عائلة هاتشنز على بالدوين.

ولم يُكشف النقاب عن قيمة الاتفاق الذي توصل إليه الطرفان، والذي ينبغي أن يكرّسه رسمياً قاضٍ. 

ونقل بيان أصدرته إدارة إنتاج "راست" عن زوج مديرة التصوير الراحلة ماثيو هاتشنز قوله "لا أرغب في توجيه الاتهامات أو تحديد مذنبين (سواء أكان المنتج أو بالدوين)". وأضاف "كلنا مقتنعون بأن مصرع هالينا نتج من حادث مروع".

وأشار إلى أن التصوير سيعاوَد في يناير 2023 "مع جميع المشاركين الرئيسيين"، موضحاً أنه سيتولى مهمة المنتج التنفيذي. 

ووقع الحادث في 21 أكتوبر في مزرعة بمدينة سانتا في، عاصمة ولاية نيو مكسيكو، حين كان أليك بالدوين يستخدم سلاحا تم تقديمه له على أنه محشو برصاص خلّبي، أثناء التمرين على مشهد مع مديرة التصوير هالينا هاتشنز. غير أن رصاصاً حياً انطلق من المسدس ما أدى إلى مقتل هاتشنز البالغة 42 عاما، وإلى إصابة المخرج جويل سوزا بجروح.
وأعرب سوزا الأربعاء عن ارتياحه إلى معاودة تصوير الفيلم.

ونقل عنه البيان قوله "مع أنه أمر حلو ومر في آن واحد، إلا أنني سعيد لأننا سننهي معاً ما بدأناه هالينا وأنا. ستكرس كل جهودي في هذا الفيلم لتكريم ذكرى هالينا".

 

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المصدر: آ ف ب
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