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"ماتيلدا" يفتتح مهرجان لندن السينمائي

إيما طوتسون تحضر العرض الأول لماتيلدا الموسيقية خلال حفل الافتتاح في مهرجان لندن السينمائي
6 أكتوبر 2022 09:03

افتتحت النسخة الموسيقية للفيلم الكلاسيكي "ماتيلدا" مهرجان لندن السينمائي يوم الأربعاء، ومن المتوقع أن تسير بطلتا الفيلم إيما تومسون ولاشانا لينش، مع غيرهما من النجوم على البساط الأحمر خلال المهرجان المقام على مدى 12 يوما.

والفيلم مقتبس من عرض لندن ويست إند وبرودواي المسرحي المقتبس من كتاب رولد دال في عام 1988 عن فتاة صغيرة تكتشف أن لديها قوة خاصة أثناء تعاملها مع الوالدين القاسيين ومديرة المدرسة البغيضة مس ترانشبول.

وقالت لينش لرويترز "هذه فرصة جيدة حقا بالنسبة لي لاستعراض موهبة لم أمارسها منذ وقت طويل."
وأضافت "لقد غنيت قبل أن أمثل، والغناء والموسيقى مهمين حقا بالنسبة لي".
وتلعب تومسون، الحائزة على جائزة الأوسكار، دور مس ترانشبول في الفيلم وهو من إخراج ماثيو وارشوس، الذي قام أيضا بتطوير وإخراج العرض المسرحي.

يشارك في مهرجان هذا العام أكثر من 160 فيلما روائيا ويشمل حديثا على الشاشة مع الممثلة جينيفر لورانس والمخرج أليخاندرو جي إيناريتو من بين مجموعة من الأسماء الكبيرة التي تستعرض مشوارها المهني.
ويعرض فيلم "جلاس أونيون: ايه نايف أوت ميستري" في ختام المهرجان في 16 أكتوبر.

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