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تعرف على الفائزين بجائزة نوبل مرتين

الأميركي باري شاربلس الفائز بجائزة نوبل مرتين
6 أكتوبر 2022 00:13

فاز الدنماركي مورتن ميلدال والأميركيان كارولين بيرتوتزي وباري شاربلس، الأربعاء، بجائزة نوبل الكيمياء مناصفةً.
بهذا الفوز،  حقق شاربلس الإنجاز النادر المتمثل في الفوز بالجائزة المرموقة مرتين.
وبات باري شاربلس (81 عاماً) خامس شخص فحسب يفوز بجائزة نوبل مرتين. فقد سبق له أن حصل على جائزة الكيمياء في عام 2001 لاكتشافاته في تقنية الحفز غير المتماثل.
كانت الفرنسية-البولندية ماري كوري أول من حقق هذا الإنجاز في مطلع القرن العشرين، بفوزها بجائزة الفيزياء عام 1903 وبجائزة الكيمياء عام 1911، تلتها الأميركية لينوس بولينغ (الكيمياء 1954 والسلام 1962)، والأميركي جون باردين (الفيزياء 1956 و 1972) والبريطاني فريدريك سانغر (الكيمياء 1958 و 1980).
وكوفئ الباحث الأميركي المقيم في كاليفورنيا وزميله الدنماركي مورتن ميلدال، البالغ 58 عاماً، من جامعة كوبنهاغن لعملهما الرائد في "الكيمياء النقرية"، وهو شكل جديد من أشكال الجمع بين الجزيئات، على ما شرحت لجنة التحكيم.

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