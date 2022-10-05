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بلقيس.. «مزاجنجي» بالمصري

بلقيس
6 أكتوبر 2022 01:08

علي عبد الرحمن (القاهرة) 

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طرحت الفنانة بلقيس فتحي أغنية جديدة بعنوان «مزاجنجي»، وتعد ثالث أعمالها باللهجة المصرية هذا العام، وتم تصويرها بمناطق عدة منها المنطقة الأثرية بالأهرامات ونهر النيل، برؤية المخرج علي أبو طالب، كلمات ملاك عادل، وألحان تامر حسين، وتحمل النمط الموسيقي الشعبي.
تصدرت بلقيس محركات البحث الإلكتروني، وتوالت التعليقات الإيجابية حول الأغنية التي تتناول العلاقة بين الرجل والمرأة، والمشاكل التي تواجههما.
وقدمت بلقيس من قبل باللهجة المصرية أغنية «دبلوماسي»، تضمنت مجموعة من الاستعراضات تعبر عن رسالة الفتاة، وكيفية التعبير عن محاسن وصفات شريك حياتها المستقبلي، والأغنية الثانية «ونتدلع»، منذ 3 أشهر، والأغنيتان من أشعار وألحان عزيز الشافعي.
وهي ما زالت تحصد نجاحات ألبومها «حالة جديدة» الذي عادت به بعد غياب 4 سنوات، وضم 12 أغنية متنوعة اللهجات والأنماط الموسيقية، وحمل العديد من الرسائل الاجتماعية والإنسانية.
يذكر أن آخر أعمال بلقيس أغنيتها المنفردة مع كاظم الساهر «أهل العشق»، من أشعار سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي، وألحان فايز السعيد، وتحمل الطابع الرومانسي.

بلقيس
بلقيس فتحي
بلقيس أحمد فتحي
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