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دمى من أعقاب السجائر

دمى من أعقاب السجائر
6 أكتوبر 2022 01:06

نيودلهي (رويترز) 

في منزل على مشارف العاصمة الهندية نيودلهي، تجلس نساء على الأرض ويبتسمن أثناء ملئهن دمى دببة بألوان زاهية بحشو أبيض مصنوع من منتج يجمعه زملاؤهم من سلال المهملات.

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والغريب أن مادة الحشو هي أعقاب السجائر التي جرى تحويلها إلى ألياف وتنظيفها وتبييضها بعد جمعها من شوارع المدينة. وإعادة تدوير أعقاب السجائر وتحويلها إلى ألعاب ووسائد، واحدة من أفكار رجل الأعمال نامان جوبتا.

يقول جوبتا: «بدأنا بعشرة جرامات من الفيبر يومياً، والآن نصنع طناً كل 24 ساعة، ويفصل العاملون لدى جوبتا طبقة الورق الخارجية للأعقاب، ويجري تحويلها إلى ورق وسماد».

أعقاب السجائر
نيودلهي
الهند
إعادة تدوير النفايات
إعادة التدوير
تدوير النفايات
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