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أنجلينا جولي: بيت خنق ابني وصفع الآخر في الطائرة

أنجلينا جولي وبراد بيت
6 أكتوبر 2022 01:03

لوس أنجلوس (أ ف ب)

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اتهمت الممثلة أنجلينا جولي زوجها السابق الممثل براد بيت بتعنيف اثنين من أولادهما خلال شجار بينه وبينها في طائرة خاصة عام 2016، بحسب ما ورد في وثائق قضائية قُدمت إلى القضاء الأميركي وتسرّب مضمونها.
وانفصل النجمان الهوليووديان آنذاك، لكنّ دعوى طلاقهما لا تزال أمام المحكمة.
وأوردت أنجلينا جولي في الوثائق تفاصيل مشادة عنيفة مع زوجها السابق خلال رحلة جوية من كاليفورنيا إلى فرنسا في سبتمبر 2016.. وقالت إن بيت خنق أحد الولدين وصفع الآخر وكذلك أمسك رأسي وهزها قبل أن يدفعني نحو جدار المرحاض، وبعدها احتدم الشجار.

أنجلينا جولي
براد بيت
براد بيت وأنجلينا جولي
القضاء الأميركي
أميركا
هوليوود
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