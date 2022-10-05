اتفاق بين بالدوين وعائلة مصورة قُتلت أثناء تصوير فيلم

أعلن الممثل الأميركي أليك بالدوين، اليوم الأربعاء، أنه توصل إلى اتفاق مع عائلة مديرة تصوير فيلم الوسترن «راست» هالينا هاتشنز التي قُتِلَت في أكتوبر 2021 بطلقة من مسدس كان يحمله أصابتها عرضاً خلال التصوير.

وكتب الممثل، في منشور على موقع «إنستجرام»، أنه «ممتن لكل من ساهم في حل هذه القضية المأسوية والمؤلمة».

وسيُعاود إنتاج الفيلم في يناير 2023، بحسب بيان منفصل.

ووقع الحادث في 21 أكتوبر في مزرعة بمدينة «سانتا في»، عاصمة ولاية نيو مكسيكو، حين كان أليك بالدوين يستخدم سلاحاً قدم له على أنه محشو برصاص خلّبي، أثناء التمرين على مشهد مع مديرة التصوير هالينا هاتشينز. غير أن رصاصاً حياً انطلق من المسدس ما أدى إلى مقتل هاتشينز البالغة 42 عاماً، وإلى إصابة المخرج جويل سوزا بجروح.

ورفعت دعاوى عدة أمام القضاء المدني على بالدوين الذي شارك أيضاً في إنتاج «راست»، سعياً من متضررين إلى الحصول على تعويضات، إحداها من عائلة الراحلة هالينا هاتشينز، لكنه دأب على القول إنه تبلّغ من المسؤولين في موقع التصوير أن المسدس الذي استخدمه لا يحتوي على ذخيرة حية، وأن الضحية هالينا هاتشينز طلبت منه أن يصوب في اتجاهها، وأنه لم يضغط على الزناد عند انطلاق العيار الناري القاتل. أخبار ذات صلة في حادثة هوليوود.. بالدوين يتوصل لاتفاق بشأن مقتل المصورة السقا.. «وزن الريشة»

المصدر: آ ف ب