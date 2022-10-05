«حمدان بن محمد للتراث» يعلن موعد بطولة فزاع لليولة

أبوظبي (الاتحاد)

بألقها المعهود تستمر بطولة فزاع لليولة (الميدان 2022) التي تنظمها إدارة البطولات في مركز حمدان بن محمد لإحياء التراث، إذ تنطلق التصفيات التأهيلية يومي 8 و9 أكتوبر الجاري في قلعة الميدان بالقرية العالمية. وتأتي الجولة التأهيلية لاختيار 16 متأهلاً، بالإضافة إلى 3 أسماء للاحتياط والذين سيخوضون غمار النهائيات من بين 33 عملوا بكل جد ومثابرة للوصول إلى هذه المرحلة المتقدمة من البطولة، حيث سبق وتم اختيارهم من التصفيات الأولية من بين 400 متنافس.

وتتضمن البطولة عدداً من المنافسات المختلفة، أهمها عد القصيد والرماية، ما يضفي الكثير من المتعة والتشويق للبطولة التي تعتبر من أقدم البطولات وأكثرها جماهيرية، والتي انطلقت بتوجيهات من سمو الشيخ حمدان بن محمد ولي عهد دبي، وحرص من سموه للحفاظ على الموروث الثقافي العريق المرتبط بمشاعر الاحتفال والاعتزاز والفخر، في إطار الجهود الحثيثة والمتواصلة لتعزيز وترسيخ الهوية الوطنية.

الفرسان

من جانبه، أعرب الرئيس التنفيذي لمركز حمدان بن محمد لإحياء التراث سعادة عبد الله حمدان بن دلموك عن سعادته بمستوى المشاركة لهذا العام، مشيراً إلى أن إضافة عدد جديد من المنافسات لبطولة اليولة منحها المزيد من الإثارة، وزاد الفرصة لتألق أكبر عدد من المشاركين، كما أنها تعزز القيم والعادات الإماراتية الأصيلة، التي نشأ المركز من خلالها. وأضاف أن كل ما تمت إضافته للبطولة هي عادات مزروعة، وموجودة أصلاً في وجدان وداخل كل إماراتي، وهي صفات الفارس الحقيقي، وعلينا نحن أن نعمل من خلال المركز وفعالياته على إظهارها وتنميتها، وإيجاد الطرق المناسبة للمحافظة عليها.

ومن الجدير بالذكر بأن مركز حمدان بن محمد لإحياء التراث سوف يقدم من إنتاجه أغنية جديدة للموسم الحالي ليتم التنافس على أنغامها من قبل المتأهلين.

نبذة عن مركز حمدان بن محمد لإحياء التراث

يعد مركز حمدان بن محمد لإحياء التراث مصدراً ومرجعاً معتمداً وموثوقاً لحفظ ونشر التراث الوطني في دولة الإمارات العربية المتحدة، ورسالته تتمحور في تعزيز التراث الوطني الإماراتي وتناقله بين الأجيال، والتعريف به على المستويين الإقليمي والعالمي، إضافة إلى تنظيم أجندة من الفعاليات والمسابقات التراثية، وإجراء الدراسات والأبحاث المتخصصة لحفظ وتوثيق التراث الوطني، وتوفير المصادر والمراجع التراثية للباحثين والمهتمين وكافة أفراد المجتمع. ويعد المركز أيضاً منصة لجميع مبادرات وبطولات وأنشطة سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد بن سعيد آل مكتوم المعنية بالتراث والتي تسعى بمجملها إلى ترسيخ الثقافة التراثية الإماراتية العريقة في الجيل الجديد، وتعزيز الوعي لديه بالقيم والعادات والتقاليد الأصيلة في المجتمع وتعميق دوره وتفعيل مشاركته في حفظ الهوية الوطنية. للمزيد من المعلومات، يرجى زيارة الموقع الإلكتروني: www.hhc.gov.ae