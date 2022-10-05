«إمداد» و«دبي للثقافة».. اتفاقية خدمات

وقّعت مجموعة «إمداد»، مزود خدمات إدارة المرافق المتكاملة والمستدامة التي تعزز الكفاءة التشغيلية للأصول المادية وتتخذ من دبي مقراً لها، اتفاقية لمدة عام مع هيئة الثقافة والفنون في دبي «دبي للثقافة» لتقديم خدمات التنظيف، والمساعدة المكتبية من خلال مجموعة موظفين ماهرين، في مقر الهيئة في حي دبي للتصميم D3.وسيقوم فريق متمرس من إمداد يضم 17 من المساعدين في المكاتب وعمال النظافة بتلبية احتياجات المركز الذي يستقبل 50 ألف زائر سنوياً طوال مدة الاتفاقية، على أن يستخدم الفريق مواد تنظيف صديقة للبيئة، بما يتماشى مع معايير الصحة والسلامة الدولية التي تلتزم بها «إمداد» و«دبي للثقافة».
وقال عبد العزيز محمد الرئيسي: تقدر «دبي للثقافة» علاقتها الممتدة مع «إمداد»، نظراً لخبرتها في مجال إدارة المرافق والتي عززت سمعتها من خلال الخدمات المستدامة التي تقدمها.
وننظر في الهيئة إلى ضمان الكفاءة التشغيلية المثلى على أنها أحد أبرز الضروريات، ونتطلع إلى تعميق علاقاتنا مع «إمداد» خلال السنوات المقبلة.
وقال جمال عبدالله لوتاه: نشعر بالامتنان لأصدقائنا في «دبي للثقافة» لتكليف فريق «إمداد»، الذي يراعي أعلى المعايير بتقديم خدمات التنظيف والمساعدة المكتبية في مقرهم الرئيس في حي دبي للتصميم.
وتُعد هذه الاتفاقية إنجازاً لشركة «إمداد» وفرصة لإظهار خدماتنا الرائدة في مجال إدارة المرافق ودعم قيمنا المتمثلة في تزويد شركائنا بخدمات مستدامة وفعالة.