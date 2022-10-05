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«صندوق القراءة» يعود إلى دبي في 19 أكتوبر

«صندوق القراءة» يعود إلى دبي في 19 أكتوبر
5 أكتوبر 2022 15:06

 دبي (الاتحاد)
أعلنت هيئة الثقافة والفنون في دبي «دبي للثقافة» عن استعداد إطلاق مبادرتها «صندوق القراءة»، لاستقبال القرّاء من مختلف الفئات العمرية بنسخته الواقعية في «مردف سيتي سنتر» خلال الفترة من 19 وحتى 28 أكتوبر الجاري.
ومع عودته لسابق عهده، سيرحب «صندوق القراءة» بعشاق الثقافة والكلمة المكتوبة تحت مظلته للاستمتاع بباقة من الأنشطة الهادفة إلى تعزيز ثقافة القراءة بين أفراد المجتمع، ولاسيما صغار السن، من الجلسات الأدبية، وسرد القصص للأطفال وورش العمل التفاعلية التي تناقش القضايا الثقافية المهمة، وسواها من الأنشطة التي تسهم في جعل القراءة أسلوب حياة وجزءاً من الممارسات اليومية لأفراد المجتمع، في مردف سيتي سنتر. وسيتم الإعلان عن البرنامج الكامل للمبادرة في الفترة المقبلة.
وتندرج هذه المبادرة ضمن سلسلة البرامج التي تسعى من خلالها «دبي للثقافة» إلى بناء مجتمع قارئ يتّخذ من العلم والمعرفة وسيلة للتنمية والارتقاء الحضاري، وتشكّل جزءاً من التزامها بدعم الاستراتيجية الوطنية للقراءة 2016 2026، ما يسهم في إلهام الأجيال الناشئة ويترك أثراً إيجابياً في جذبهم للقراءة.
وكجزء من تكيُّفها السريع مع ظروف الأزمة، أطلقت «دبي للثقافة» نسخة رقمية من «صندوق القراءة» بالتزامن مع شهر القراءة الوطني عام 2021، وفَّرت عبرها طيفاً متنوعاً من ورش العمل التثقيفية الثرية بالفائدة والاستمتاع.

 

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