8 جلسات حوارية في «السينمائي الدولي للأطفال والشباب»
8 جلسات حوارية في «السينمائي الدولي للأطفال والشباب»
5 أكتوبر 2022 14:52
الشارقة (الاتحاد) يشارك نخبة من المخرجين وخبراء صناعة الأفلام في مجموعة من الجلسات الحوارية التي تتناول حاضر ومستقبل المشهد السينمائي المتغير خلال فعاليات الدورة التاسعة من «مهرجان الشارقة السينمائي الدولي للأطفال والشباب 2022» الذي يقام في الفترة من 10- 15 أكتوبر الجاري، بمركز الجواهر للمناسبات والمؤتمرات في الشارقة. وتشهد فعاليات دورة هذا العام عرض 95 فيلماً من جميع أنحاء العالم، بعضها يُعرض للمرة الأولى، منها 6 عروض خاصة ضمن فعالية «السجادة الخضراء» التي تنظم للمرة الأولى في تاريخ المهرجان، بالإضافة إلى 8 جلسات نقاشية يقدم فيها نخبة من كبار صُناع السينما والخبراء للمهتمين بالأفلام والجمهور رؤاهم حول عالم السينما، ويشاركون أفكارهم حول اكتساب المعارف ودعم المواهب وتنمية المهارات وغيرها من جوانب هذا الفن.
من يشتري فيلمي؟ فعاليات اليوم الثاني، 11 أكتوبر، الساعة السادسة والنصف مساءً، تشهد جلسة بعنوان «توزيع الأفلام القصيرة - من يشتري فيلمي؟»، يقدمها شادي زين الدين، وتستضيف جوليو فيتا، المخرج الفني لمهرجان «غاريمبا السينمائي الدولي» في إيطاليا، الذي يُعرّف صناع الأفلام والمنتجين المشاركين في المهرجان على تحديات عملية توزيع الأفلام، ويستكشف مواضيع متنوعة ابتداءً باستراتيجيات المهرجانات السينمائية، والبث الإلكتروني، وانتهاءً بالمنصات الرقمية التي تساعد في الترويج للأفلام ووصولها إلى أكبر قدر من المشاهدين.
دعم المواهب المحلية والدولية وتستضيف الجلسة الثانية التي تحمل عنوان «تدريب صُنّاع الأفلام المستقبليين» المخرجة البلجيكية سيونا فيداكوفيتش، وتقدمها المدربة والمخرجة العالمية فيردوز بولبوليا، الأربعاء، 12 أكتوبر، الساعة السادسة مساءً، وتستكشف موضوع الإبداع، وهل هو مهارة يمكن تعلّمها، بالإضافة إلى أهمية المعرفة المتعمقة بالأساليب والأفكار والتوجهات السينمائية، ودورها في التنمية الإبداعية للصوت السردي الأصيل، وفي اليوم نفسه يشارك جهاد درويش، رئيس شركة «المواهب وإثراء المخيلة» المتخصصة بالأفلام والترفيه والحاصلة على عدة جوائز، في جلسة بعنوان «كيف ندعم المواهب المحلية والدولية»، الساعة السابعة والنصف مساءً، تقدمها شهد الكعبي، وتتناول سبل اكتشاف المواهب والاستراتيجيات التي تمكن الشباب الطامحين من اكتشاف مواهبهم وإمكاناتهم وقدراتهم.
الثقافة السينمائية وتقدم نور صالح جلسة «الثقافة السينمائية»، الخميس، 13 أكتوبر، الساعة الخامسة والنصف مساءً، حيث تستضيف المخرجة والمنتجة الحاصلة على عدة جوائز فيردوز بولبوليا، وتستكشف جوانب الاتصال والترفيه لعدد من التطبيقات والمنصات الرقمية، مع تقديم حلول عملية لحماية الأطفال والشباب من مخاطرها.
قصص اللاجئين ويقدم الإعلامي والمنتج الكويتي أحمد شهاب الدين، عضو لجنة تحكيم دورة العام الجاري من المهرجان، جلسة «قصص اللاجئين في السينما»، الخميس، 13 أكتوبر، في الساعة السادسة مساءً، مع الضيفتين أليخاندرا ألكالا، مخرجة فيلم «حكاية الحي»، والسورية وعد الخطيب، مخرجة فيلم «من أجل سما»، وكلاهما فيلمان وثائقيان، حيث تناقش المخرجتان، اللتان سلطتا الضوء على محنة اللاجئين في فيلميهما، جهود الأفراد الملتزمين وعزمهم على المساعدة في تغيير المفاهيم السائدة عن اللاجئين.
برامج مؤسسة فن وفي حوار يُقام الجمعة، 14 أكتوبر، في الساعة الرابعة مساءً، بعنوان «برامج مؤسسة فن» يديره علي بن كمال، ويستضيف مجد الفارسي، وطالبين من طلاب مؤسسة (فن)، هما زايد السويدي وإبراهيم القرقاوي، ويتم تسليط الضوء على أهم برامج المؤسسة، ومبادراتها وفعالياتها وأنشطتها المتكاملة لدعم وتعزيز الفنون الإعلامية والسينمائية في الإمارات، وفي اليوم نفسه ينظم حواراً بعنوان «فلسطين: إقامة روابط من خلال السينما»، يقدمه المخرج والإعلامي أحمد شهاب الدين، ويستضيف الأردنية دارين سلّام، مخرجة فيلم «فرحة»، التي ستناقش قوة الحقيقة في صناعة الأفلام، كما يقدم شادي زين الدين جلسة بعنوان «لماذا نزور المهرجانات السينمائية»، الساعة الثامنة والنصف مساءً، حيث تستضيف الجلسة المخرج والمنتج الحائز على عدة جوائز محمد سندي، الذي يناقش مزايا المهرجانات السينمائية ودورها الفريد كمنصة حيوية لعرض مهارات السرد القصصي وصناعة الأفلام أمام الجمهور.