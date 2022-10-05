"أكوافنتشر دبي" تدخل "غينيس".. بـ 50 منزلقاً

أبوظبي (الاتحاد)

أعلنت مدينة أكوافنتشر المائية في منتجع أتلانتس النخلة دبي عن دخولها موسوعة غينيس للأرقام القياسية، حيث سجلت أكبر عدد من المنزلقات المائية، ما يجعلها رسمياً المتنزه المائي الأكبر في العالم.

ويأتي هذا الإنجاز في سياق مسيرة إمارة دبي التي حققت أكبر عدد من الأرقام القياسية في موسوعة غينيس عالمياً، ليؤكد استمرارية مدينة أكوافنتشر المائية في استقطاب ملايين محبّي المغامرات المائية سنوياً.

وتتم عملية التحقق من الرقم القياسي من خلال تصوير مقطع يوثق تجربة كل منزلق مائي وإرساله إلى فريق موسوعة غينيس من الحكام. وسجلت مدينة أكوافنتشر المائية رقماً قياسياً عالمياً جديداً بـ 50 منزلقا مائياً متفوقةً بذلك على العدد السابق الذي يبلغ 41 منزلقاً.

ويعد هذا الرقم القياسي الإنجاز الأحدث لمدينة أكوافنتشر المائية ضمن رحلة التحول المميزة التي تقودها لتصبح بذلك أكبر حديقة مائية في العالم، بالإضافة لكونها وجهة مستقلة واستثنائية في المنطقة، إذ توفر لضيوفها تجارب ترفيهية لا مثيل لها. كما تقدّم متنزهات الوجهة الثلاث الحافلة بالتشويق، باقة متكاملة من التجارب والأنشطة المسلية للزوار من خلال شاطئ يمتد لمسافة كيلومتر و105 من المرافق الترفيهية تمتد على مساحة 22.5 هكتاراً تضم رقماً قياسياّ من المنزلقات المائية.

وتتيح المدينة لعشاق الإثارة أجمل المغامرات الحماسية على عدة منزلقات رائدة في المنطقة تحمل بدورها أرقاماً قياسية، مثل أوديسي أوف تيرور، أطول منزلق مائي في العالم مزود بمنحنى مزدوج تورنيدو ويف TornadoWAVE، إضافة إلى شوك ويف، أطول أفعوانية مائية عائلية في العالم، وميدوسا لاير، أول أفعوانية مائية في المنطقة مزودة بمنحنيات مزدوجة بايبلاين بلاست PIPElineBLAST، فضلاً عن إيمورتل فولز، أول لعبة قفز من المنحدرات في المنطقة.

وفي شراكة جديدة، أطلقت مدينة أكوافنتشر المائية بالتعاون مع علامة هيدروسبورتس باقة من منتجات الرياضات المائية. وتتضمن مجموعة من المركبات المائية، مثل لوح سباحة هيدروفويل ودراجة مائية هوفر بورد ومركبات التزلج المائي.

يقدّم منتجع أتلانتس النخلة لضيوفه المقيمين في الفندق جولة استثنائية في مياه الخليج العربي على متن يخت أزموت الإيطالي 50 الفاخر والمقدّم حصرياً للمنتجع.

واختار ساشا تريمر، نائب الرئيس للمرافق والأنشطة المائية في منتجع أتلانتس النخلة في دبي 10 من أهم المنقذين لتسلم شهادة الرقم القياسي الجديد في حفل موسوعة غينيس العالمية. وستتم مشاركة هذه اللحظة الاستثنائية أمام منزلق «ليب أوف فيث»، المنطقة الأكثر تميزاً في مدينة أكوافنتشر المائية.

وقال تيموثي كيللي، نائب الرئيس التنفيذي والمدير الإداري لمنتجعات ومساكن أتلانتس: نودّ اليوم ونحن نحتفل بهذا الإنجاز العظيم في مدينة أكوافنتشر المائية أن نعبّر عن امتناننا لجهود من ساهموا في إنجاز وتشغيل أكبر حديقة مائية في العالم، إذ لم نكن لنحقق هذا كله من دون طاقمنا الذي يضم أكثر من 500 منقذ متخصص، ما يضمن حماية الضيوف وحفظ سلامتهم واستمتاعهم بالتجارب المائية الجديدة والاستثنائية.

وقال الوليد عثمان، المحكم الرسمي في موسوعة غينيس للأرقام القياسية: يمكن للزوار شراء بطاقة دخول موسمية صالحة لمدة 90 يوماً، تسمح لهم تجربة كل المنزلقات المائية في المنتجع أتلانتس أكوافنتشر بسعر تشجيعي.