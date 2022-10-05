حسين الجسمي.. سفير «تعداد الشارقة 2022»

الشارقة (الاتحاد)

في إطار توجيهات صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة «رعاه الله»، يتعاون الفنان الإماراتي حسين الجسمي مع دائرة الإحصاء والتنمية المجتمعية في الشارقة بدولة الإمارات، كوجه إعلامي وسفير لحملة «تعداد الشارقة 2022» تحت شعار «إنت مهم»، بهدف دعم مسيرة الخطط التنموية الشاملة وتحقيق الرفاه الاجتماعي في الإمارة.

ومع بدء أعمال تعداد سكان إمارة الشارقة، أطلق حسين الجسمي أغنية توعوية اجتماعية بعنوان «إنت مهم»، حملت رسالة يخاطب فيها كل فرد من سكان الشارقة على أنه عنصر مهم ورئيس لنجاح وتنفيذ التعداد السكاني.

وتقول كلمات الأغنية التي كتبها أنور المشيري:

إنتَ المهم وإنتَ الأهَم

أقصدْك إنتَ وبالإسِم

عزيز وغالي عدنا

لا نخلا منْك وْلا عَدَم

وْمثْل النظر في عيننا

غالي وجودك بيننا

ما انته فقط تعني لنا

واحد في تعداد النسَم

ووجه الجسمي في كلمات الأغنية رسالة محبة واحترام وفخر لصاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي «رعاه الله»، على دعمه وتعزيزه لخطط التنمية الشاملة في الإمارة، ودعم المسيرة التنموية وتحقيق الرفاه الاجتماعي فيها، قائلاً:

للحب سلطانٍ عظيم

غلاك في قلبه مديم

وما دامك بخير ونعيم

نحمدْك يا والي النِعَم

وْدارٍ بحبّك وارِقة

تبقى بْوجودِك فارِقة

وْكلما ابتِسَمْت «الشارقة»

لعيونك إنتَ تبتِسِم

وقام بتلحين العمل الاجتماعي «إنت مهم» الفنان فايز السعيد، من توزيع نور هاشم ومكساج جاسم محمد، وعرض الفيديو كليب بالتعاون مع دائرة الإحصاء والتنمية المجتمعية في الشارقة، عبر القناة الرسمية للفنان حسين الجسمي على موقع YouTube، والقنوات الفضائية والإذاعات في الإمارات.

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