7 حقائق عن أندريا بوتشيلي.. وحفله في أبوظبي

أبوظبي (الاتحاد) يقدم الفنان أندريا بوتشيلي، أحد أشهر مغنيي التينور في التاريخ الحديث، والمرشح 6 مرات للفوز بجائزة جرامي، حفلاً موسيقياً خاصاً لمرة واحدة في «حديقة الاتحاد» بأبوظبي في 24 نوفمبر المقبل، والذي يمثّل الظهور الخامس لبوتشيلي في العاصمة الإماراتية.
ويشتهر الفنان الإيطالي بعروضه الفريدة وإنجازاته والجوائز التي حصل عليها، ويعد الجمهور بتقديم أمسية موسيقية لا مثيل لها من إنتاج فلاش للترفيه. وفي ما يلي 7 حقائق مميزة عن الفنان أندريا بوتشيلي: 1 قدم بوتشيلي عروضاً موسيقية أمام أبرز الشخصيات العالمية، بما فيها 4 رؤساء أميركيين والعائلة البريطانية الحاكمة، إلى جانب العديد من رؤساء الوزراء وأبرز الأسماء العالمية رفيعة المستوى. 2 هو الفنان الوحيد الذي قدم عرضاً لمرتين خلال فعالية فطور يوم الصلاة الوطني المرموق في الولايات المتحدة عامي 2013 و2016، بحضور الرئيس الأميركي باراك أوباما والعديد من رؤساء الدول. 3 تمت دعوة بوتشيلي في 11 ديسمبر 2017 إلى حفل قرع الجرس في بورصة ناسداك في نيويورك، والذي يشير إلى بداية التداول في البورصة العالمية، وكانت هذه الزيارة جزءاً من الاحتفالات بالذكرى السنوية العاشرة لمؤسسة أندريا بوتشيلي التي تهدف إلى تمكين الأفراد والمجتمعات. 4 صدر عام 2017 فيلم ذا ميوزك أوف سايلنس، المقتبس من السيرة الذاتية لأندريا بوتشيلي الصادرة عام 1999، من بطولة أنتونيو بانديراس وإخراج مايكل رادفورد. 5 توجه الفنان الشهير على ظهر الحصان لمسافة تزيد على 350 كيلومتراً من روما إلى قريته لاجاتيكو في توسكانيا، وذلك خلال تصوير وثائقي «ذا جورني» في مايو 2021، حيث بدأت الرحلة بلقاء بابا الفاتيكان في كاتدرائية القديس بطرس. 6 أُطلق اسم بوتشيلي على جزء من شاطئ جيسولو، في الساحل الإيطالي على البحر الأدرياتيكي، في 11 أغسطس 2003 كبادرة تقدير من الإيطاليين لفنانهم المحلي المحبوب. ومثلت هذه البادرة الطريقة المثالية لتقدير الفنان، بسبب حبه الكبير للطبيعة، ولاسيما البحر. 7 قدم بوتشيلي عروضاً في العديد من الفعاليات الرياضية البارزة، بما فيها الألعاب الأولمبية وبطولة كأس العالم لكرة القدم والبطولات الأوروبية وسباق الجائزة الكبرى للفورمولا-1، بالإضافة إلى مباراة كل النجوم في دوري كرة السلة الأميركي للمحترفين. ويأتي العرض الذي سيقدمه الفنان في أبوظبي بعد أسابيع من استضافة العاصمة لنخبة لاعبي دوري كرة السلة الأميركي للمحترفين في أبوظبي 2022، في المواجهة بين فريقي أتلانتا هوكس وميلووكي باكس، حامل لقب البطولة موسم 2021، في صالة «الاتحاد أرينا». ويُعتبر الفنان الأوبرالي أحد عشاق كرة القدم ومشجعاً لفريق إنتر ميلان الإيطالي منذ نعومة أظفاره، حيث يمتلك شغفاً كبيراً بالرياضة وبناديه المفضل، كما أنه لا يزال يتابع المباريات من خلال الراديو حتى يومنا هذا.