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المشاعر السلبية تضر بالمناعة؟

المشاعر السلبية تضر بالمناعة؟
5 أكتوبر 2022 11:07

أبوظبي (الاتحاد)
وجدت الدراسات والأبحاث العلمية أن المشاعر السلبية يمكن أن تجعل الشخص أكثر عرضة للإصابة بالأمراض، فالتعرض لفترة طويلة لها يؤثر على الأداء الصحي للجهاز المناعي.
ويوضح الخبراء أن مشاعر مثل التوتر النفسي لها تأثير هائل على المناعة، وهناك علاقة مؤكدة بينها وبين الحالة المزاجية، وعندما يكون الشخص مريضاً، يمر بمجموعة من التغيرات النفسية مثل الخمول والانسحاب الاجتماعي والاكتئاب والمزاج السيئ وعدم الاهتمام باحتياجاته الأساس مثل الاستحمام وتناول الطعام بشكل صحيح.
ويقول خبراء التغذية إنه عندما نكون في حالة قلق أو مشاعر سلبية كالمزاج السيئ أو الاكتئاب على المدى الطويل، تطلق أجسامنا، مواد كيميائية مثل الأدرينالين والكورتيزول، ويحفز الجسم الجهاز المناعي.
ونقل موقع Stylist البريطاني، عن الخبراء قولهم إن تبني منظور إيجابي للحياة والابتعاد عن مسببات الضغط النفسي والعصبي يحسن من أداء الجهاز المناعي، وأن التفكير الإيجابي يساعد في التقليل من مستويات الالتهاب في الجسم، ما يسمح لأجهزتنا المناعية بأن تكون في أفضل مستويات الأداء.

 

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