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4 أطعمة لا تتناولها على معدة فارغة

يجب أن توفر وجبة الإفطار ما بين 20% و25% من احتياجات الجسم اليومية من الطاقة
5 أكتوبر 2022 07:38

قالت رئيس مؤسسة التغذية الإسبانية وأستاذ التغذية في جامعة سان بابلو غريغوريو فاريلا موريراس، إنه يجب أن توفر وجبة الإفطار ما بين 20% و25% من احتياجات الجسم اليومية من الطاقة، وتشتمل على 3 مجموعات غذائية أساسية، بما في ذلك الألبان والحبوب والفواكه، ومجموعة رابعة تشمل زيت الزيتون البكر الممتاز والبيض والقهوة والعسل.

وفي السياق نفسه هناك بعض الأطعمة التي لا يُنصح بتناولها على معدة فارغة، والتي قد تكون السبب وراء الانزعاج الذي قد نشعر به بعد تناولها.

- المشروبات الغازية أو الصودا 

- المعجنات

- الخبز الأبيض

- القهوة والشاي 

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المصدر: وكالات
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