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«تويتر» تتسلم عرضاً للاستحواذ من ماسك

حساب إيلون ماسك على تويتر
5 أكتوبر 2022 01:02

أبلغت منصة «تويتر»، الهيئات الأميركية الناظمة، الثلاثاء، تسلمها خطابا من إيلون ماسك يذكر فيه أنه سيمضي قدما في الاتفاق الذي وقعه هذا العام للاستحواذ على المنصة مقابل 44 مليار دولار أميركي.
وأكدت تويتر، في تغريدة، أن "نية الشركة هي إتمام الصفقة بسعر 54,20 دولار للسهم الواحد"، مشيرة إلى أن ماسك ربما قرر التخلي عن معركته القانونية لإلغاء الصفقة. 
تضمنت الشروط، المذكورة في الرسالة، وقف المحكمة بشكل فوري جميع إجراءات الدعوى ضد ماسك الذي كان من المقرر أن يتم الاستماع إليه تحت القسم في وقت لاحق هذا الأسبوع.
كان مصدران مطلعان أكدا، في وقت سابق الثلاثاء،أإن الملياردير اقترح المضي قدما في عرضه الأصلي للاستحواذ على تويتر، مما أدى إلى ارتفاع أسهم شركة التواصل الاجتماعي.
كان ماسك أشار، في يوليو، إلى أنه قد ينسحب من الصفقة لأن تويتر ضللته بشأن عدد المستخدمين الحقيقيين وأمن بيانات المستخدمين.
ورفعت المنصة دعوى قضائية تطالبها فيها بإكمال الصفقة أو دفع تعويض. ويبدو أن الملياردير فضل عدم المضي في إجراءات التقاضي.

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المصدر: آ ف ب
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صفقة استحواذ
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