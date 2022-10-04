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ماسك يعتزم المضي في شراء منصة تويتر

شعار تويتر
4 أكتوبر 2022 22:54

قال مصدران مطلعان إن الملياردير إيلون ماسك اقترح المضي قدما في عرضه الأصلي للاستحواذ على تويتر مقابل 54.20 دولار أميركي للسهم، مما أدى إلى ارتفاع أسهم شركة التواصل الاجتماعي.
وقفزت أسهم تويتر 12.7 بالمئة إلى 47.93 دولار قبل وقف التداول للمرة الثانية، بينما ارتفعت أسهم "تسلا"، شركة السيارات الكهربائية التي يرأسها ماسك، بنحو 1.5 بالمئة.
نقلت وسائل إعلام أميركية عن مصادر، طلبت عدم الكشف عن هويتها لسرية المعلومات، قولها إن ماسك قدم الاقتراح في رسالة إلى تويتر.
يأتي هذا النبأ قبل مواجهة متوقعة بين ماسك وتويتر أمام محكمة في ديلاوير في 17 أكتوبر الجاري. وكان من المتوقع أن تطالب تويتر أمام المحكمة بتوجيه أمر إلى ماسك بإتمام الصفقة بسعر 54.20 دولار للسهم الواحد.
كان ماسك قد وافق في أبريل على شراء تويتر مقابل 44 مليار دولار، لكنه قال بعد أسابيع إن عدد الحسابات الوهمية كان أعلى بكثير من تقديرات تويتر بأنها أقل من خمسة بالمئة من المستخدمين.
وأشار ماسك، أحد أبرز مستخدمي تويتر، في يوليو إلى أنه قد ينسحب من الصفقة لأن تويتر ضللته بشأن عدد المستخدمين الحقيقيين وأمن بيانات المستخدمين.
وكتب دان آيفس المحلل لدى "ويدبوش"، في مذكرة "هذه علامة واضحة على أن ماسك أدرك قبل توجهه للمحكمة أن فرص الفوز (بالقضية) غير مرجحة إلى حد بعيد، وأن هذه الصفقة، التي تبلغ قيمتها 44 مليار دولار، ستكتمل بطريقة أو بأخرى".

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