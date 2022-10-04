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السقا.. «وزن الريشة»

أحمد السقا
4 أكتوبر 2022 19:10

محمد قناوي (القاهرة) 
يتوجه الممثل المصري أحمد السقا إلى بيروت الشهر المقبل، لتصوير مسلسل «وزن الريشة»، وتدور أحداثه في إطار اجتماعي تشويقي ويجسد خلاله شخصية بطل رياضي في إحدى الألعاب يتعرض لحادث يقلب حياته ويواجه الكثير من الصعوبات، ويتم عرضه على إحدى المنصات الإلكترونية.
وقال السقا إنه تعاقد على بطولة المسلسل قبل ثلاثة أشهر، ويتكون من 8 حلقات فقط، تأليف محمد هشام عبية وإخراج مريم الأحمدي، ويشارك في بطولته شريف سلامة وغادة عادل وأسماء أبو اليزيد.
وأشار السقا إلى أنه انتهى من تصوير فيلم «السرب»، والذي يعد من أضخم الأعمال السينمائية خلال السنوات الأخيرة ويجمع عدداً كبيراً من الفنانين، ومن المقرر عرضه بالتزامن مع ذكرى انتصارات أكتوبر هذا العام وعيد القوات الجوية الذي يوافق 14 أكتوبر.
يسرد العمل الأحداث الحقيقية التي تعرضت لها المنطقة خلال الفترة الماضية، وتصدي أجهزة الدولة المصرية للجماعات الإرهابية.
كما يستعد السقا للمشاركة في فيلم «شلة ليبون» عن رواية بنفس الاسم للكاتب هشام الخشن، سيناريو وحوار تامر حبيب وإخراج ساندرا نشأت، ويدور الفيلم حول سبعة أشخاص تجمعهم صداقة تمتد لأكثر من ثلاثين عاماً منذ تزاملوا في المدرسة، يلتقون ليلة رأس السنة كل عام في شقة أحدهم بعمارة ليبون، واختاروا لعبة من أجل فوز أحدهم بجائزة كبرى، ولكن تتشابك خيوط حكاياتهم.
كان آخر ظهور سينمائي للسقا في فيلم «العنكبوت»، الذي بدأ عرضه خلال الموسم الصيفي، وتدور أحداثه في إطار من الأكشن والمطاردات.

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