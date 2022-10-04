ناهد السباعي.. «مقدمة برامج»

علي عبد الرحمن (القاهرة)

تعاقدت ناهد السباعي على المشاركة في فيلم «التاروت»، وتجسد شخصية «مقدمة برامج» متخصصة في عالم المرأة، وتدور الأحداث حول مجموعة من الأشخاص تنقلب حياتهم رأساً على عقب بسبب تنبؤهم بالمستقبل، تأليف معتز المفتي، وإخراج إبرام نشأت، ويشارك فيه محمد عز.

على الصعيد الدرامي، تعاقدت ناهد على بطولة مسلسل «بيت القبطية»، الذي يتناول شخصية محقق قضائي يتتبع جرائم جنائية في قرية صغيرة بالصعيد، ثم يفاجأ بوقوع حوادث قتل غير منطقية وحالات انتحار، والعمل من 10 حلقات، وأحداثه مستمدة من راوية تحمل الاسم نفسه للكاتب أشرف العشماوي، سيناريو وحوار عبد الرحيم كمال، وإخراج محمد السباعي.

كما تنتظر ناهد عرض فيلم «19 ب»، الذي يمثل مصر في المسابقة الدولية بالنسخة الـ44 من مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، (من 13 إلى 22 نوفمبر المقبل)، وتدور أحداثه حول قصة حارس عقار يعيش وحيداً وشبه معزول في فيلا مهجورة يحرسها.