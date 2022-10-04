صور.. روبوت يحضّر ويقدّم وجبات

أصبحت البطاطا المقلية وحلقات البصل، التي تقدم مع الوجبات الجاهزة، تطهى باستخدام روبوتات وتكنولوجيا فائقة، وذلك بفضل شركة في جنوب كاليفورنيا. فقد بدأت شركة «ميسو روبوتيكس» في مدينة باسادينا في طرح الروبوت «فليبي 2»، الذي يقوم آليا بعملية قلي البطاطا والبصل وأصناف أخرى. تعمل ذراع آلية كبيرة، مثل تلك الموجودة في مصانع السيارات، يتم توجيهها عبر الكاميرات والذكاء الاصطناعي، على إخراج البطاطا المقلية المجمدة والأطعمة الأخرى من المبرد وتغمرها في الزيت الساخن، ثم تضع المنتج الجاهز للتقديم على صينية.
وتقول شركة «ميسو»، إنه يمكن للروبوت «فليبي 2» طهي العديد من الوجبات بوصفات مختلفة في وقت واحد، مما يقلل من الحاجة إلى طاقم لتقديم الطعام، ويعمل على تسريع تسليم الطلبات في النوافذ المخصصة لتسلم الطلبات خلال المرور بالسيارة. وقال مايك بيل الرئيس التنفيذي لشركة «ميسو» في مقابلة «عندما يأتي طلب ما من خلال نظام المطاعم، فإنه يسجل تلقائياً التعليمات للروبوت فليبي». وأضاف بيل «... إنه يفعل ذلك بشكل أسرع وأكثر دقة، مع توفير الثقة والسعادة بشكل أكبر مما يفعله معظم البشر». وقالت الشركة، إن تطوير الروبوت «فليبي» استغرق خمسة أعوام، وطرح تجاريا منذ وقت قريب. يعود اسم الروبوت لآخر سابق يحمل اسم «فليبي» مختص بتقليب أقراص البرجر أثناء طهيها. ولكن بمجرد أن انتهى فريق «ميسو» من إعداد ذلك الروبوت، أدركوا أن هناك حاجة أكثر إلحاحا لروبوت ينجز مهمة القلي، خاصة في وقت متأخر من الليل.
وقال بيل إن «فليبي 2» جذب الاهتمام في البداية. وأوضح أنه «عندما نضع روبوتا في موقع ما، فإن العملاء الذين يأتون ويسجلون طلباتهم يلتقطون جميعاً الصور ومقاطع الفيديو ويطرحون مجموعة من الأسئلة. وبعد ذلك في المرة الثانية التي يأتون فيها، يبدون وكأنهم لا يلاحظونه، بل يعتبرونه أمراً مفروغاً منه». يمكن لمهندسي «ميسو» متابعة روبوتات «فليبي 2» وهي تعمل مباشرة على شاشة كبيرة، مما يمكنهم من المساعدة في استكشاف أي مشاكل قد تظهر ومعالجتها. وقال بيل إن عدداً من سلاسل المطاعم تبنت طاهي البطاطا الآلي، بما في ذلك مطاعم شهيرة على الساحل الغربي.
وأضاف أن ثلاث سلاسل أخرى للوجبات السريعة في الولايات المتحدة شغلت «فليبي 2»، لكنها تقول إنها مترددة في إعلان ذلك بسبب الحساسيات التي تسببها التصورات بأن الروبوت يأخذ الوظائف من البشر. وقال بيل إنه في يوم من الأيام، سوف يدخل الناس مطعما وينظرون إلى إنسان آلي ويقولون، «يا إلهي! أتتذكرون الأيام التي كان البشر فيها يؤدون مثل هذه الأعمال».