«السينمائي الدولي للأطفال والشباب».. تجربة ملهمة

تجربة شيّقة تنتظر جمهور مهرجان «السينمائي الدولي للأطفال والشباب 2022» في دورته التاسعة التي تحمل شعار «فكّر سينما»، والذي يقام في «مركز الجواهر للمناسبات والمؤتمرات» في الفترة من 10 حتى 15 أكتوبر الجاري، حيث تقام فعالياته المتكاملة على مدار 6 أيام حضورياً، متيحةً للجمهور فرصة الاستمتاع بالأنشطة السينمائية على أرض الواقع. وتتضمن الفعاليات جلسات حوارية ملهمة، وورش عمل تفاعلية، وعروض الأفلام، بالإضافة إلى برنامجٍ حافلٍ بعروض الأفلام في «فوكس سينما سيتي سنتر الزاهية» بالشارقة، و«سيتي سنتر الزاهية» بدبي. وتُعدّ المجموعة الواسعة من الأفلام الموزعة على 7 فئات متنوعة، وقائمة كبار المخرجين وصُنّاع السينما الملهمين، وباقة الفعاليات التفاعلية، وعدد من الأنشطة التعليمية والترفيهية، أسباباً رئيسة لحضور المهرجان على أرض الواقع هذا العام.
جاليري الأفلام يعرض المهرجان 95 فيلماً من 43 دولة، وتشمل العروض 28 فيلماً أنيميشن و16 فيلماً طويلاً، وباقة من الأفلام المتنوعة الحافلة بالسرديات البصرية، تلبيةً لتطلعات عشاق السينما وزوار المهرجان.
ورشٌ عملية أساسيات تحرير الفيديو، وكتابة السيناريو، والإخراج، من تقنيات صناعة الأفلام الحديثة، متاحةٌ للمشاركين ضمن ورش العمل التفاعلية في محطة التجربة، ومنطقة الترفيه، واستوديو الاستكشاف، وتُقدّم الورش باللغتين العربية والإنجليزية، تحت إشراف Nikon وCreative Lab.
السّجادة الخضراء ومن الفعاليات التي تُنظمّ للمرة الأولى في دورة العام الجاري من المهرجان «السجادة الخضراء» التي تتضمن عرض 6 أفلام بعضها باللغتين العربية والكورية، وتليها مقابلات مع عددٍ من صُنّاع الأفلام والممثلين، للتّعرّف إلى مهنتهم، وشغفهم وتطلعاتهم، وتعزيز تجربة السينمائيين الأطفال والشباب.
جلساتٌ حوارية ويُنظمّ المهرجان مجموعةً من الجلسات النقاشية مع صُنّاع الأفلام وخبراء السينما حول عددٍ من المواضيع المتعلقة بأنواع الأفلام وتقنياتها المختلفة.
حكامٌ واعدون ويتيح المهرجان للحكام الواعدين فرصة تقييم الأفلام واختيار الفائز في فئة «أفلام من صنع الأطفال والشباب»، موفراً للجيل الجديد من صُنّاع الأفلام ونجوم السينما منصة لإلهامهم ومساعدتهم على الاستفادة من الأفلام أداةً للتواصل.