الأربعاء 5 أكتوبر 2022 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
دنيا

«بريك ذا بلوك».. في حي دبي للتصميم

«بريك ذا بلوك».. في حي دبي للتصميم
4 أكتوبر 2022 11:03

أبوظبي (الاتحاد) 

يشهد حي دبي للتصميم، بالتعاون مع جدول فعاليات دبي، فعالية «بريك ذا بلوك» يومي 4 و5 نوفمبر المقبل، والتي تحتفي بالمأكولات الشعبية ضمن أجواء احتفالية تحمل طابعاً ثقافياً مميزاً، وتتضمن الموسيقى وعروضاً إبداعية حية وتجارب طعام. 

وتقيم شركة براج الفعالية على مدار ليلتين متتاليتين، في «ذا بلوك» في حي دبي للتصميم، لتحوله إلى مساحة نابضة بالحيوية مستوحاة من حفلات الحي، وتشكل تجربة مميزة لعشاق الطعام والعروض الترفيهية، وتحتفي بثقافة الشارع في دبي وإبداعات مواهبها المميزة في مجال الطعام والموسيقى والأفلام والفنون.

وقال مايكل دانيال، المدير الإداري لـ «براج دبي»: «الفعالية الأولى من نوعها في دبي، تتيح تجارب مميزة وسط أجواء غنية بالثقافات المختلفة، وتسعى إلى الخروج عن الأنماط التقليدية». وتحتفي «بريك ذا بلوك» التي تقام بدعم من دائرة الاقتصاد والسياحة، حيث يمكن للزوار الاستمتاع بالعروض الحية لمنسقي الأغاني والفنانين المحليين والدوليين، بمن فيهم دايلر وفريك وسينابتيك يوم 4 نوفمبر، ودونيا وزيد يوم 5 نوفمبر. وتقيم مجموعة إضافية من الفنانين حفلات موسيقية تتضمن مزيجاً من موسيقى الهيب هوب والتراب العربي واللوفي والأفرو بيتس والتريب والإندي. 

وتوفر الفعالية للزوار فرصة قضاء أوقات ممتعة في التزلج على الألواح والتنزه طوال عطلة نهاية الأسبوع.
وتم تخصيص الفعالية للأشخاص في سن 14 عاماً فما فوق، وتقتصر إمكانية الدخول إلى مناطق معينة لمن هم دون سن الـ 21 عاماً.

أخبار ذات صلة
دبي تستضيف أكبر تجمع عالمي لخبراء المستقبل 11 أكتوبر
3000 إعلامي يناقشون تأثير التطور التكنولوجي على القطاع الإعلام
دبي
حي دبي للتصميم
آخر الأخبار
واشنطن وسيول تردان على تجربة كوريا الشمالية بـ4 صواريخ
عربي ودولي
واشنطن وسيول تردان على تجربة كوريا الشمالية بـ4 صواريخ
اليوم 08:24
قوات هندية على طول شارع في سريناغار
عربي ودولي
25 قتيلاً وعشرات المصابين في حادث مأساوي شمال الهند
اليوم 08:14
ماسك ينشئ تطبيق "إكس" ويمضي قدماً في شراء "تويتر"
الاقتصادي
ماسك ينشئ تطبيق "إكس" ويمضي قدماً في شراء "تويتر"
اليوم 07:59
يجب أن توفر وجبة الإفطار ما بين 20% و25% من احتياجات الجسم اليومية من الطاقة
دنيا
4 أطعمة لا تتناولها على معدة فارغة
اليوم 07:38
زلزال يضرب حدود إيران وأذربيجان وأرمينيا
عربي ودولي
زلزال يضرب حدود إيران وأذربيجان وأرمينيا
اليوم 07:21
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2022©