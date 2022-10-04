«بريك ذا بلوك».. في حي دبي للتصميم

يشهد حي دبي للتصميم، بالتعاون مع جدول فعاليات دبي، فعالية «بريك ذا بلوك» يومي 4 و5 نوفمبر المقبل، والتي تحتفي بالمأكولات الشعبية ضمن أجواء احتفالية تحمل طابعاً ثقافياً مميزاً، وتتضمن الموسيقى وعروضاً إبداعية حية وتجارب طعام.
وتقيم شركة براج الفعالية على مدار ليلتين متتاليتين، في «ذا بلوك» في حي دبي للتصميم، لتحوله إلى مساحة نابضة بالحيوية مستوحاة من حفلات الحي، وتشكل تجربة مميزة لعشاق الطعام والعروض الترفيهية، وتحتفي بثقافة الشارع في دبي وإبداعات مواهبها المميزة في مجال الطعام والموسيقى والأفلام والفنون.
وقال مايكل دانيال، المدير الإداري لـ «براج دبي»: «الفعالية الأولى من نوعها في دبي، تتيح تجارب مميزة وسط أجواء غنية بالثقافات المختلفة، وتسعى إلى الخروج عن الأنماط التقليدية». وتحتفي «بريك ذا بلوك» التي تقام بدعم من دائرة الاقتصاد والسياحة، حيث يمكن للزوار الاستمتاع بالعروض الحية لمنسقي الأغاني والفنانين المحليين والدوليين، بمن فيهم دايلر وفريك وسينابتيك يوم 4 نوفمبر، ودونيا وزيد يوم 5 نوفمبر. وتقيم مجموعة إضافية من الفنانين حفلات موسيقية تتضمن مزيجاً من موسيقى الهيب هوب والتراب العربي واللوفي والأفرو بيتس والتريب والإندي.
وتوفر الفعالية للزوار فرصة قضاء أوقات ممتعة في التزلج على الألواح والتنزه طوال عطلة نهاية الأسبوع. وتم تخصيص الفعالية للأشخاص في سن 14 عاماً فما فوق، وتقتصر إمكانية الدخول إلى مناطق معينة لمن هم دون سن الـ 21 عاماً.