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«إماجِن دراجونز» الأميركية تقدّم حفلاً في أبوظبي

«إماجِن دراجونز» الأميركية تقدّم حفلاً في أبوظبي
4 أكتوبر 2022 11:01

أبوظبي (الاتحاد)
أعلنت «إماجِن دراجونز»، الفرقة الأميركية الحائزة جائزة جرامي والعديد من التصنيفات البلاتينية، تفاصيل محطتها في أميركا اللاتينية خلال الجولة الترويجية العالمية لألبوم «ميركوري».
وتأتي هذه الجولة مع محطة مميزة في «الاتحاد أرينا» بجزيرة ياس في أبوظبي يوم 26 يناير 2023.
وتقدّم «إماجِن دراجونز» في ألبوم «ميركوري» أداءً مميزاً يُعد الأبرز والأكثر جرأة في مسيرتها الفنية حتى الآن. ويضم الألبوم 32 أغنية، تتضمن عناوين مثل «إنيمي» و«بونز»، و«شاركس».
وأطلقت الفرقة مجموعة من أغاني الألبوم الأصلية التي تصدرت القوائم العالمية قبل إصداره بالكامل، حيث حققت أغنية «بونز» معدلات استماع قياسية مع أكثر من 331 مليون استماع حتى الآن، في حين حقق فيديو الأغنية المصور أكثر من 31 مليون مشاهدة على «يوتيوب».
وحظيت أغنية «بونز» بإشاداتٍ واسعة واحتلت مكانة متقدمة على قوائم تصنيف «بيلبورد» لأشهر 100 أغنية على مستوى العالم، وكانت أغنية «إنيمي» المنفردة حققت نجاحاً عالمياً باهراً، حيث سجلت أكثر من 4.6 مليار استماع بإصداريها المختلفَين.

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