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وفاة ماجدة عاصم إحدى أشهر مذيعات التلفزيون المصري

وفاة ماجدة عاصم إحدى أشهر مذيعات التلفزيون المصري
4 أكتوبر 2022 07:11

توفيت ليل الإثنين الإعلامية المخضرمة ماجدة عاصم، إحدى أشهر مذيعات التلفزيون المصري في فترة الثمانينات والتسعينات، وذلك بعد 5 سنوات من وفاة نجلها الشاب المذيع عمرو سمير الذي رحل عام 2017 في إسبانيا.
 
وكتبت سلوى عاصم شقيقة المذيعة الراحلة على صفحتها في "فيسبوك": "ماتت أختي حبيبتي وروحي المذيعة ماجدة عاصم. خلاص مشيتي يا حبيبتي بعد عذابك 5 سنوات على رحيل ابنك. ابني حبيبي المذيع عمرو سمير، تحملتي بكل إيمان ورضا".

وكانت ماجدة عاصم تلعب دور ما يسمى "مذيع الربط" بين الفقرات والبرامج في التلفزيون المصري، وهو عمل استبدل حاليا بما يسمى "البرومو".

كما اشتهرت بتقديم برامج الأطفال على التلفزيون المصري، الذي لم تترك العمل به إلا بعد بلوغها سن التقاعد.

ومن برامجها "ذكريات وحكايات" على شاشة القناة الثانية المصرية، كما شاركت كمذيعة في فيلم وحيد هو "ليلة عسل" الذي عرض عام 1990، ولعب بطولته عزت العلايلي وسهير البابلي وسماح أنور وخالد النبوي.

وتزوجت المذيعة الراحلة من الفنان الراحل كرم مطاوع في ثاني زيجاتها، بعد زوجها الأول الذي أنجبت منه ابنها المذيع الراحل.

 

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المصدر: وكالات
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