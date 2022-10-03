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أزياء الأنوثة وملابس الشارع في عرض «جيفنشي»

أزياء الأنوثة وملابس الشارع في عرض «جيفنشي»
4 أكتوبر 2022 01:28

باريس (أ ف ب) 

ركّز مصمم «جيفنشي» الأميركي ماثيو وليامز في تشكيلته لربيع وصيف 2023 التي عُرضت في باريس تحت المطر، على مستلزمات الأنوثة التي تجسدت في الأحذية عالية الكعوب والفساتين، ومعها باقة من أزياء الحياة اليومية العادية.

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وسارت العارضتان بيلا وجيجي حديد على منصة أقيمت في الهواء الطلق داخل حديقة النباتات بملابس من الدينيم، وارتدت كل منهما سترة وتنورة طويلة.

وعبّر وليامز عن ميله إلى ملابس الشارع، بعدما أدخل إلى تصاميم دار الأزياء الفرنسية الفاخرة مسامير وسلاسل تسمى «مارشمالو»، مصنوعة باستخدام أحدث التقنيات المخصصة للأحذية الرجالية.

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