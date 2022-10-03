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7 عادات تساعد على إنقاص الوزن

7 عادات تساعد على إنقاص الوزن
4 أكتوبر 2022 01:29

ترجمة: عزة يوسف

تعتمد عملية فقدان الوزن على استهلاك سعرات حرارية، إلا أن ذلك وحده لا يضمن سرعة التخلص من الوزن الزائد، حيث أوضح موقع «Longevity Technology» المختص بالصحة، أن الفرد يحتاج إلى تطوير عدد من العادات يمكن أن تساعد على إنقاص وزنه بشكل أسرع.

- البروتين: 
إذا كنت ترغب في التخلص من السمنة بشكل أسرع، عليك الحرص على زيادة البروتين في وجبة الإفطار، والذي يتوفر في البيض أو اللحوم أو المكسرات، حيث ثبت أن البروتين يقلل الدهون خاصة حول البطن.

- التدريبات:
تتضمن التمارين عالية الكثافة نوبات قصيرة من التمارين المكثفة تليها مستويات منخفضة من الراحة النشطة، على سبيل المثال، يمكنك ممارسة الركض السريع لمدة دقيقتين، متبوعاً بالركض الخفيف لمدة دقيقة.

- المشي:
يساعدك المشي من 30 دقيقة إلى ساعة يومياً، على حرق كمية كبيرة من السعرات الحرارية، بالإضافة إلى تعزيز صحتك، يمكنك محاولة المشي إلى المتاجر بدلاً من ركوب السيارة، أو استبدال الحافلة بالسير في طريق عودتك من العمل.

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- الألياف:
إلى جانب أهمية الألياف لصحة الأمعاء والهضم، يمكنها أيضاً أن تقلل من شهيتك لأنها تملأ معدتك وتجعلك تشعر بالشبع لفترة أطول.

- الماء:
أحياناً تخلط أجسامنا بين الجوع والعطش والإرهاق، إذا شعرت بالجوع خلال النهار حاول شرب كوب من الماء بدلا من اللجوء إلى الوجبات الخفيفة المليئة بالسعرات الزائدة.

- النوم:
تؤدي قلة النوم إلى الإرهاق الذي يجعلك تشعر بالجوع الفوري والرغبة الشديدة في تناول الأطعمة التي تحتوي على نسبة عالية من السكر، عليك الحصول على قسط كافٍ من النوم، ليس للراحة فحسب، بل لخسارة الوزن بسهولة أيضاً.

- تجنب الكربوهيدرات:
تزيد الكربوهيدرات من رفع الأنسولين الذي بدوره يرسل الجلوكوز إلى خلايا تتحول إلى دهون، حاول أن تمتنع عن تناول الكربوهيدرات البيضاء مثل السكريات والخبز الأبيض والبطاطس والمعكرونة.

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