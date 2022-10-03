ويست يفتتح عرضاً لدار «بالنسياغا»

فيلبينت (فرنسا)، (أ ف ب)

افتتح مغني الراب كانييه ويست، أمس الأول، عرض دار «بالنسياغا» الذي أقيم شمال باريس، على هامش أسبوع باريس للموضة.

وكانت شريكة حياة ويست السابقة وملهمة «بالنسياغا» كيم كارداشيان في مقدّمة الحضور خلال العرض.

واسترعت الانتباه الأكسسوارات التي حملها العارضون الرجال، ومنها حمالات أطفال وحقائب يد ملونة وطفولية، وحقائب كتف مربعة بأكمام مدمجة، وهي من أبرز ما تضمنته تشكيلة ربيع عام 2023 وصيفها.

أما العارضات فلم يتوانين عن السير على الأرض الموحلة بالأحذية ذات الكعوب العالية، مرتديات فساتين ضيقة وردية أو بيضاء أو سوداء، وملابس براقة وشفافة، أو أثواباً فضية اللون.

واعتبر مصمم التشكيلة الجورجي، (ديمنا)، أن الموضة «فن بصري» و«لا تحتاج تالياً إلى قصة أو شرح من أجل بيعها».