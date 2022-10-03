الثلاثاء 4 أكتوبر 2022 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
دنيا

مي كساب.. «سنة أولى خطف»

مي كساب
4 أكتوبر 2022 01:26

محمد قناوي (القاهرة) 

أخبار ذات صلة
أحمد عزمي.. «كاتب نيابة»
سيد رجب.. «ابن الحاج أحمد»

تشارك الممثلة مي كساب بفيلمين في وقت واحد، الأول بعنوان «سنة أولى خطف»، وتدور أحداثه في إطار كوميدي، حول عصابة تتمتع بقدر كبير من الغباء، فشلت في العديد من عمليات النصب، إلا أن أفرادها يلجؤون عن طريق الصدفة لخطف بعض الأطفال الذين ينتمون لعائلات ثرية.
قالت مي: إن العمل يناقش العديد من القضايا الاجتماعية المهمة على رأسها انشغال الآباء عن أبنائهم، ويشارك فيه بيومي فؤاد، أحمد فتحي، أحمد صيام، وياسر الطوبجي، سيناريو وحوار باسل مجدي، إخراج أسامة عمر. 
وأضافت كساب أن الفيلم الثاني بدأ تصويره قبل أيام بعنوان «الخميس الجاي»، وتدور أحداثه في إطار كوميدي وأجسد فيه شخصية فتاة «تيك توك» شهيرة، وتتعرف من خلال موقعها على «اليوتيوب» على العديد من الشخصيات، وتقع في العديد من المشاكل، وتدخل في صراعات ومواقف كوميدية. وأشارت مي إلى أنها تعاقدت على المشاركة في مسلسل «العمدة» مع محمد رمضان، الذي يُعرض في موسم رمضان المقبل، تأليف وإخراج محمد سامي، وتدور أحداثه في إطار شعبي بحي السيدة زينب.كما تبدأ كساب خلال نوفمبر المقبل تصوير الجزء الرابع من مسلسل «اللعبة»، مع شيكو، هشام ماجد، وأحمد فتحي، ومن تأليف أحمد سعد والي، وإخراج معتز التوني.

مي كساب
دراما رمضان
السينما المصرية
الدراما المصرية
آخر الأخبار
رشيد الخيون بصحيفة" الاتحاد" يتسلم جائزة الصحافة العربية عن فئة أفضل كاتب عامود صحافي
الإمارات
رشيد الخيون الكاتب بصحيفة" الاتحاد" يتسلم جائزة الصحافة العربية عن فئة أفضل كاتب عامود صحافي
اليوم 12:48
«تحدي دبي للياقة» يفتح باب التسجيل للمشاركة في النسخة السادسة
الرياضي
«تحدي دبي للياقة» يفتح باب التسجيل للمشاركة في النسخة السادسة
اليوم 17:00
أحمد بن محمد يشهد تكرّيم الفائزين بـ«جائزة الإعلام العربي»
الإمارات
أحمد بن محمد يشهد تكرّيم الفائزين بـ«جائزة الإعلام العربي»
اليوم 16:59
من أوكرانيا (أرشيفية)
عربي ودولي
بروكسل تستدعي المبعوث الروسي
اليوم 16:52
حاكم الفجيرة يعزي سلطان عمان في وفاة جلندي بن سيف
الإمارات
حاكم الفجيرة يعزي سلطان عمان في وفاة جلندي بن سيف
اليوم 16:47
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2022©