مي كساب.. «سنة أولى خطف»

محمد قناوي (القاهرة)

تشارك الممثلة مي كساب بفيلمين في وقت واحد، الأول بعنوان «سنة أولى خطف»، وتدور أحداثه في إطار كوميدي، حول عصابة تتمتع بقدر كبير من الغباء، فشلت في العديد من عمليات النصب، إلا أن أفرادها يلجؤون عن طريق الصدفة لخطف بعض الأطفال الذين ينتمون لعائلات ثرية.

قالت مي: إن العمل يناقش العديد من القضايا الاجتماعية المهمة على رأسها انشغال الآباء عن أبنائهم، ويشارك فيه بيومي فؤاد، أحمد فتحي، أحمد صيام، وياسر الطوبجي، سيناريو وحوار باسل مجدي، إخراج أسامة عمر.

وأضافت كساب أن الفيلم الثاني بدأ تصويره قبل أيام بعنوان «الخميس الجاي»، وتدور أحداثه في إطار كوميدي وأجسد فيه شخصية فتاة «تيك توك» شهيرة، وتتعرف من خلال موقعها على «اليوتيوب» على العديد من الشخصيات، وتقع في العديد من المشاكل، وتدخل في صراعات ومواقف كوميدية. وأشارت مي إلى أنها تعاقدت على المشاركة في مسلسل «العمدة» مع محمد رمضان، الذي يُعرض في موسم رمضان المقبل، تأليف وإخراج محمد سامي، وتدور أحداثه في إطار شعبي بحي السيدة زينب.كما تبدأ كساب خلال نوفمبر المقبل تصوير الجزء الرابع من مسلسل «اللعبة»، مع شيكو، هشام ماجد، وأحمد فتحي، ومن تأليف أحمد سعد والي، وإخراج معتز التوني.