علي يوسف السعد يكتب: سياحة المكتبات

للبعض اهتمامات ثقافية تطغى على كل ما سواها، إلى تلك الدرجة التي ترافقه حتى في أسفاره، فتغلب عليه، فنراها متجسدة في وجهاته واختياراته ووقته الذي يمضيه كسائح، وبالطبع الكتب من أكثر الأشياء التي تشغل اهتمام محبي الثقافة، لذلك لا أستغراب تتبعهم إياها في حواضنها ومراكزها المشعة في شتى أنحاء العالم.

المكتبات، ذلك المكان الهادئ الفسيح الذي تتراص فيه الكتب في رونق وجمال، تتناثر مبانيها في العالم كدرر وجواهر قيمة تجذب إليها قطاعات كبيرة من السائحين، ليس فحسب لما تحتويه من كتب، وإنما كذلك لما يحمله بعضها من عراقة أو مخطوطات نادرة أو حضور معماري مذهل، ولعل مكتبة الشيخ محمد بن راشد الواقعة على خور دبي، والتي افتتحت مؤخراً بمثابة درّة جديدة أضيفت إلى عقد قيّم من مكتبات أخرى كثيرة حول العالم.

تتوفر في مكتبة الشيخ محمد بن راشد كل المقومات التي تدعم وجودها ضمن قائمة المكتبات التي سيفضلها محبو الثقافة حول العالم، بداية من التصميم بالغ التفرد، إذ تأتي المكتبة على شكل كتاب مفتوح، ضمن استثمار هو الأكبر عربياً بنحو مليار درهم إماراتي، مروراً بما تشتمل عليه المكتبة من عدد كتب ضخم يصل إلى 4.5 مليون كتاب فضلاً عن نوادر المخطوطات والكتب، وانتهاء باعتماد المكتبة على أحدث أنواع التكنولوجيا الرقمية والروبوت وإمكانية الوصول لعدد ضخم من قواعد البيانات الأكاديمية العالمية.

في سماء الوجهات الثقافية العالمية تبرز مكتبة الكونغرس العريقة التي بُنيت عام 1800م والتي تعد الأكبر في العالم بمجموع كتب يصل إلى 30 مليون كتاب، كما تنضم لها في الأهمية مكتبات أخرى مثل المكتبة الوطنية الصينية التي بنيت عام 1909 في بكين بمجموع كتب يصل إلى 22 مليون كتاب، بالإضافة إلى الأكاديمية الروسية للعلوم في مدينة بطرسبورج، أما عربياً فتبرز مكتبة الإسكندرية الجديدة ذات التصميم المتفرد والتي بنيت في مكان مكتبة الإسكندرية القديمة كإعادة إحياء لها، وتعد مزاراً سياحياً بارزاً، ويقصدها عديد من السياح حول العالم.

سياحة المكتبات يمكن أن تتضمن عديد الوجهات والأنشطة الأخرى، مثل تتبع تطور الكتاب عبر التاريخ، ولعل مدينة ماينز الألمانية تعد محطة مهمة لكل من يهتم بذلك، فقد شهدت في منتصف القرن السادس الميلادي تلك النقلة النوعية بالنسبة للكتب، حين اخترع يوهان غوتنبرغ الطباعة، وبها انتقل العالم إلى حقبة جديدة كلياً من تطور العلوم والمعرفة، حيث تمكنك هذه المدينة من زيارة متحف غوتنبرغ، ومشاهدة مطبعته الشهيرة وآلية عملها، فضلاً عن أوائل الكتب التي تم طباعتها بتلك الآلة، وإذا ما أردت الاستمرار في تتبع المسيرة التاريخية للطباعة والكتب، فيمكنك أن تعرج على مدينة البندقية الإيطالية التي كانت مركزاً تاريخياً للطباعة، حتى إنها تضم في متاحفها الكثير من الطبعات الآلية الأولى لعديد من الكتب المهمة.. فهل أنت من محبي سياحة المكتبات؟