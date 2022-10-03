«الموسيقى العربية» يشهد 39 حفلاً غنائياً

علي عبد الرحمن (القاهرة)

تستعد دار الأوبرا المصرية لإطلاق النسخة الـ31 من مهرجان الموسيقي العربية، على مدار أسبوعين خلال الفترة من 20 أكتوبر الجاري وحتى 3 نوفمبر المقبل، وصرح الدكتور مجدي صابر رئيس دار الأوبرا لـ«الاتحاد»، بأن النسخة الجديدة من المهرجان تشهد زخماً فنياً، بمشاركة 99 فناناً وعازفاً، يحيون 39 حفلاً غنائياً.

تقام فعاليات المهرجان بمسارح النافورة بالقاهرة، وأوبرا الإسكندرية «مسرح سيد درويش»، وأوبرا دمنهور، بمشاركة 9 دول عربية، وتحمل النسخة الجديدة من المهرجان اسم الموسيقار الراحل علي إسماعيل، احتفالاً بمئويته والتي توافق يوم 28 ديسمبر المقبل.

وأضاف صابر أنه يشارك في المهرجان 3 مطربين من لبنان للمرة الأولى، هم راغب علامة، وديانا حداد، وملحم زين، في حين يشارك محمد منير للمرة الثانية، بالإضافة إلى عدد كبير من المطربين أبرزهم هاني شاكر، صابر الرباعي، جنات، والموسيقار عمر خيرت، وتختتم الفعاليات الفنانة السورية أصالة نصري.

وتشارك 15 فرقة موسيقية، للمرة الأولى الفرقة الموسيقية والكورال من السعودية، فرقة البحرين للموسيقى، الفرقة المغربية للموسيقى العربية، فرقة مقامات من تونس، فرقة عمان للموسيقى العربية من الأردن، فرقة باليه أوبرا القاهرة، الموسيقى العربية للتراث، فرقة عبد الحليم نويرة، فرقة أوبرا الإسكندرية، وفرقة أم كلثوم.

وأوضح رئيس دار الأوبرا أن المؤتمر العلمي المصاحب للمهرجان، يتضمن خمسة محاور حول أعلام ورواد التلحين والأداء في المسرح الغنائي العربي، وتطوره بين النشأة والازدهار والانحسار، وبين المعالجة الدرامية والرؤية المستقبلية وأثره في القوالب الغنائية والآلية التقليدية، وإشكاليات جمع وتوثيق وإعادة تقديم تراث المسرح الغنائي.

ويتم خلال المهرجان تكريم 17 شخصية ساهمت في إثراء الحياة الفنية العربية، ومنهم الموسيقار الكويتي يعقوب الخبيزي، والبحريني أحمد الجميري، والباحث الأردني مبيل الدراس، والموسيقيون مودي الإمام، حسين فوزي، هاني عبد الكريم، والفناناتان إسعاد يونس، وصفاء أبو السعود، والشاعر شوقي حجاب، وعازف الناي عاطف إمام، والمطرب راغب علامة.