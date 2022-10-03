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أحمد عزمي.. «كاتب نيابة»

أحمد عزمي
3 أكتوبر 2022 20:33

محمد قناوي (القاهرة) 

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يلعب الممثل المصري أحمد عزمي دور «كاتب نيابة» في فيلم «حدث بالقاهرة»، وهو بمثابة الراوي أو الفيلسوف الذي يكتب ويشاهد ما يحدث من قضايا وحكايات وأسبابها ودوافعها، ويطلع على نماذج تعد إنذاراً شديد اللهجة لأولياء الأمور في عصر انفتاح العلاقات عبر مواقع التواصل.
أوضح عزمي لـ«الاتحاد»، أن العمل من نوعية أفلام الغموض والإثارة إلا أنه هادف، وتدور أحداثه حول عالم الجريمة ويناقش موضوعات تشغل بال كل الأسرة والأبناء خاصة خلال فترات التعليم الثانوي والجامعي، ليدق ناقوس الخطر حول العديد من الظواهر التي لابد أن تجد رقابة أسرية على الشباب في بعض المراحل العمرية. 
ويعود عزمي للدراما التلفزيونية من خلال مسلسل «حرب الجبالي» الذي يقوم بتصويره حالياً في بيروت، ويجسد شخصية صديق يعود بعد غياب عن صديقه، ليكون السند والداعم الحقيقي له، وهما نموذج للنسيج الوطني، ويشارك في العمل أحمد رزق، سوسن بدر، هبة مجدي، نسرين أمين، رياض الخولي، صلاح عبدالله، فردوس عبدالحميد، أحمد خالد صالح، لقاء سويدان، خالد كمال، وصفوة، ومن تأليف سماح الحريري، وإخراج محمد أسامة، والعمل يحمل رسالة مهمة حول ضرورة التمسك بالقيم الأصيلة وعدم الانسياق وراء البدع، ومن المقرر عرضه خلال الموسم الشتوي. 
يذكر أن عزمي قد شارك  في فيلم «بحبك»، بطولة وإخراج تامر حسني وعًرض خلال الموسم الصيفي، وقال «إنه من أحب الأعمال إلى قلبي برغم وجودي فيه كضيف شرف».

السينما المصرية
أحمد عزمي
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