الثلاثاء 4 أكتوبر 2022 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
دنيا

يفوز بنوبل للطب بعد فك شفرة الحمض النووي القديم

تعبيرية
3 أكتوبر 2022 20:16

فاز عالم الوراثة السويدي سفانتي بابو بجائزة نوبل لعام 2022 في علم وظائف الأعضاء أو الطب اليوم الاثنين، عن اكتشافاته التي تعزز فهم الطريقة التي تطوّر بها البشر من أسلاف منقرضين.
وقالت لجنة الجائزة إن بابو، مدير معهد ماكس بلانك للأنثروبولوجيا التطورية في لايبزيج بألمانيا، فاز بها بفضل "الاكتشافات المتعلقة بجينومات أشباه البشر المنقرضة والتطور البشري".
وفي تسجيل صوتي نُشر على موقع نوبل على الإنترنت لدى سؤاله عما إذا كان توقع حصوله على الجائزة، قال بابو (67 عاماً) "لا، لقد تلقيت جائزتين من قبل، لكنني بطريقة ما لم أعتقد أن هذا (العمل البحثي) سيكون مؤهلاً للحصول على جائزة نوبل".
يُنسب إلى بابو، وهو نجل عالم كيمياء حيوية نال جائزة نوبل، إحداث تحول في دراسة الأصول البشرية بعد تطوير طرق للسماح بفحص تسلسل الحمض النووي من البقايا الأثرية والحفريات التي تعود إلى فجر التاريخ البشري.
وساعد بابو في الكشف عن وجود نوع بشري لم يكن معروفا، يدعى دنيسوفانس، من جزء من عظم أصبع عمره 40 ألف عام عُثر عليه في سيبيريا. لكن أكبر إنجاز له تمثل في الأساليب التي تم تطويرها للسماح بتسلسل جينوم إنسان نياندرتال كاملاً.
هذا البحث، الذي أظهر أن جينات معينة من أصل إنسان نياندرتال محفوظة في جينومات البشر اليوم، كان يُعتبر يوما ما مستحيلاً نظراً لأن الحمض النووي لإنسان نياندرتال قد تقلص على مدى آلاف السنين إلى أجزاء قصيرة يجب تجميعها مثل أحجية عملاقة، وهي أيضاً ملوثة بشدة بالحمض النووي الميكروبي.
وقالت لجنة نوبل في بيان اليوم الاثنين "تدفق الجينات القديمة إلى البشر الحاليين له أهمية فسيولوجية اليوم، إذ إنه على سبيل المثال يؤثر على كيفية تفاعل جهاز المناعة لدينا مع العدوى".
ولد بابو في ستوكهولم ودرس الطب والكيمياء الحيوية في جامعة أوبسالا قبل إنشاء تخصص علمي يسمى "علم الجينات القديمة" الذي ساعد في تسليط الضوء على الاختلافات الجينية التي تميز البشر الأحياء عن أشباه البشر المنقرضين.

أخبار ذات صلة
3 فائزين بجائزة نوبل للفيزياء
إغلاق المياه المحيطة بخطي «نورد ستريم» في بحر البلطيق
المصدر: وكالات
السويد
نوبل للطب
نوبل
جائزة نوبل
آخر الأخبار
رشيد الخيون بصحيفة" الاتحاد" يتسلم جائزة الصحافة العربية عن فئة أفضل كاتب عامود صحافي
الإمارات
رشيد الخيون الكاتب بصحيفة" الاتحاد" يتسلم جائزة الصحافة العربية عن فئة أفضل كاتب عامود صحافي
اليوم 12:48
«تحدي دبي للياقة» يفتح باب التسجيل للمشاركة في النسخة السادسة
الرياضي
«تحدي دبي للياقة» يفتح باب التسجيل للمشاركة في النسخة السادسة
اليوم 17:00
أحمد بن محمد يشهد تكرّيم الفائزين بـ«جائزة الإعلام العربي»
الإمارات
أحمد بن محمد يشهد تكرّيم الفائزين بـ«جائزة الإعلام العربي»
اليوم 16:59
من أوكرانيا (أرشيفية)
عربي ودولي
بروكسل تستدعي المبعوث الروسي
اليوم 16:52
حاكم الفجيرة يعزي سلطان عمان في وفاة جلندي بن سيف
الإمارات
حاكم الفجيرة يعزي سلطان عمان في وفاة جلندي بن سيف
اليوم 16:47
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2022©