الثلاثاء 4 أكتوبر 2022 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
دنيا

ولاية هندية تحظر كلمة "مرحبا" ..!

ولاية هندية تحظر كلمة "مرحبا" ..!
3 أكتوبر 2022 15:59

قررت ولاية هندية "حظر" كلما "هيلو" أو "مرحبا" باللغة الإنجليزية، لأنها بسيطة جدا ولا تحمل معنى قوي ولا تؤجج المشاعر، في قرار حكومي غريب.
 
وطُلب من موظفي الخدمات المدنية في ولاية ماهاراشترا الهندية، التوقف عن قول "مرحبا"، حسبما أفادت صحيفة"التايمز".

حكومة الولاية، التي قالت إن كلمة "مرحبا" تحمل نزعة غربية وسطحية، أخبرت موظفي الخدمة المدنية أنه ينبغي عليهم تحية الجمهور بـعباراة "فاندي ماتارام"، التي تعني "أنا أنحني لك، يا وطن". وفق موقع سكاي نيوز

وقالت الصحيفة إن الولاية، بما في ذلك أكبر مدنها مومباي، يحكمها حزب بهاراتيا جاناتا بزعامة ناريندرا مودي، والذي يتطلع إلى تأكيد التفوق الثقافي والتقاليد الهندية.

وتم طرح هذا الاقتراح في البداية من قبل وزير ولاية ماهاراشترا، سودهير مونغانتيوار، بعد فترة وجيزة من أداء اليمين الدستورية مؤخرا. ثم تراجع لاحقا وقال إنه يمكن استخدام أي كلمة معادلة تعكس القومية.

أخبار ذات صلة
26 قتيلاً في حادث مروري بالهند
مطارات أبوظبي ترحب بإطلاق رحلات "فيستارا"
المصدر: وكالات
اللغة
الهند
العادات والتقاليد
آخر الأخبار
رشيد الخيون بصحيفة" الاتحاد" يتسلم جائزة الصحافة العربية عن فئة أفضل كاتب عامود صحافي
الإمارات
رشيد الخيون الكاتب بصحيفة" الاتحاد" يتسلم جائزة الصحافة العربية عن فئة أفضل كاتب عامود صحافي
اليوم 12:48
«تحدي دبي للياقة» يفتح باب التسجيل للمشاركة في النسخة السادسة
الرياضي
«تحدي دبي للياقة» يفتح باب التسجيل للمشاركة في النسخة السادسة
اليوم 17:00
أحمد بن محمد يشهد تكرّيم الفائزين بـ«جائزة الإعلام العربي»
الإمارات
أحمد بن محمد يشهد تكرّيم الفائزين بـ«جائزة الإعلام العربي»
اليوم 16:59
من أوكرانيا (أرشيفية)
عربي ودولي
بروكسل تستدعي المبعوث الروسي
اليوم 16:52
حاكم الفجيرة يعزي سلطان عمان في وفاة جلندي بن سيف
الإمارات
حاكم الفجيرة يعزي سلطان عمان في وفاة جلندي بن سيف
اليوم 16:47
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2022©