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«ناشيونال جيوغرافيك العربية» وجديدها لعدد أكتوبر

«ناشيونال جيوغرافيك العربية» وجديدها لعدد أكتوبر
3 أكتوبر 2022 15:04

أبوظبي (الاتحاد)

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تطل مجلة «ناشيونال جيوغرافيك العربية» التابعة لـ «أبوظبي للإعلام»، على قرائها في عدد شهر أكتوبر الجاري، بباقة موضوعات منها: «وحيش عاقل»، «عودة طالبان»، «كهوف الألب» و«سُود البرازيل».
تكشف المجلة ضمن موضوع «وحيش عاقل» حقائق مدهشة عن الحالة الوجدانية للحيوانات، من جرذان تتسم بالتعاطف والمشاركة الوجدانية، إلى قرَدة تحتج وتبث شكواها، وتستعرض أبرز ما توصل إليه العلم في هذا المجال من خلال الأبحاث الحديثة.
بعد عام على عودة طالبان إلى سُدة الحكم في أفغانستان، تكشف المجلة عن مستقبل دولة منهَكَة محطَّمة البُنيان ممزَّقة الكيان، بعدما غادرتها الولايات المتحدة مُخلِّفةً وراءها مشروعَ التحديث الذي قادته على مرّ عقدين وتركته بلا اكتمال، في رحلة توثيقية محفوفة بالمخاطر، تمتد على مسافة 3300 كيلومتر.
وتغوص المجلة في غابات كهوف الألب الجليدية لاستكشاف مواطنها التي تؤوي بعضاً من أعظم عجائب كوكبنا منها: تشكيلات جليدية غرائبية بأحجام وأطوال هائلة يصل عمر بعضها إلى آلاف السنين، لكن هذه الصروح الجليدية مهددة بالذوبان والزوال في ظل التهديدات المتزايدة للتغير المناخي، وما يحمله من ارتفاع غير مسبوق في درجات الحرارة صيفاً.
ويتناول موضوع «سُود البرازيل» مستوطنات «الكويلومبو» التي أسسها الأفارقة الذين فرّوا من الاستعباد في زمن الرق بالبرازيل، حيث عاشوا وفق تقاليدهم وأعرافهم الخاصة، لكنهم ظلوا على مرّ قرون يواجهون تحديات، كالتمييز العرقي والثقافي والديني.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ناشيونال جيوغرافيك العربية
أبوظبي للإعلام
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