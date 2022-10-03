هل لإرهاق السفر علاج؟

أبوظبي (الاتحاد) تتصدر العلاجات التصحيحية المتطورة قائمة اهتمامات شريحة واسعة عند زيارة العيادات التجميلية، بما فيها علاج إرهاق السفر Jet Lag IV المتقدم، الذي يعتمد على محلول من فيتامين B12 وكلوريد المغنيزيوم ومجموعة فيتامينات B، ما يساعد على استعادة النشاط والتخلص من شعور الإرهاق بعد السفر، وعلاج Liver Cleanse IV لتخليص الكبد من السموم وتقوية عضلة القلب، والذي يحتوي على العديد من مضادات الأكسدة الأساسية، مثل الجلوتاثيون والمغنيزيوم.
وتتحدث الدكتورة أزيتا أحمادي مؤسس مجموعة سيرينتي التي افتتحت فرعها الجديد في فندق وأجنحة ريكسوس ذا بالم دبي، عن العلاجات الحديثة التي من شأنها أن تعزز صحة الزوار بحيث لا تقتصر على الأمور التجميلية وتحسين نضارة البشرة وحسب، وإنما تشمل باقة متنوعة من العلاجات الخاصة بتعزيز المناعة، والعلاجات المضادة للتوتر، بالإضافة إلى تطهير الجهاز الهضمي، وعلاج تساقط الشعر.
وتشير إلى اهتمامها وفريق العمل في "سيرينتي" بالتركيز على التقنيات الحديثة في الجانبين الصحي والجمالي لأنهما يكملان بعضهما في المساعدة على استعادة الحيوية، والتخلص من السموم، والتحلي بالعافية.