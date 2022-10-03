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العالم السويدي سفانتي بابو يفوز بجائزة نوبل للطب

العالم السويدي سفانتي بابو يفوز بجائزة نوبل للطب
3 أكتوبر 2022 14:08

أعلن معهد "كارولينسكا" في ستوكهولم اليوم الاثنين منح جائزة نوبل في الطب هذا العام للسويدي سفانتي بابو، الباحث في مدينة لايبتسيج الألمانية، عن النتائج التي توصل إليها حول التطور البشري.

وبابو هو مدير وعضو علمي في معهد "ماكس بلانك" الألماني للأنثروبولوجيا التطورية. وهو أول باحث يقوم - من بين أمور أخرى - بوضع تسلسل لجينوم الإنسان البدائي.
وذهبت الجائزة العام الماضي إلى الباحثين ديفيد جوليوس وأردم باتابوتيان، مكتشفا مستقبلات الخلايا التي يستخدمها البشر لاستشعار درجة الحرارة واللمس.
وتمنح جوائز نوبل 10 ملايين كرونة سويدية (900 ألف دولار) لكل فئة.
ويجري بشكل تقليدي افتتاح الإعلان السنوي عن أهم الجوائز على وجه الأرض بالإعلان عن جائزة نوبل في الطب في بداية شهر أكتوبر.

وسيجري الإعلان عن جائزتي نوبل في الفيزياء والكيمياء يومي الثلاثاء والأربعاء، بينما ستعلن الأكاديمية يومي الخميس والجمعة عن الفائزين بجائزتي الأدب والسلام على التوالي.
وفي النهاية سيجري الإعلان عن جائزة الاقتصاد يوم الاثنين المقبل، على الرغم من أنها لا تعتمد على الوصية النهائية لمؤسس الجائزة ومخترع الديناميت ألفريد نوبل الذي عاش خلال الفترة من 1833 إلى 1896.

وسيجري تسليم الجوائز في ذكرى وفاة نوبل في 10 ديسمبر المقبل.

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المصدر: وكالات
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