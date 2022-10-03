«مداد أخير» يحصد 3 جوائز في «الأردن للأفلام»

أبوظبي (الاتحاد)

حصد الفيلم المغربي «مداد أخير» 3 جوائز في حفل اختتام الدورة العاشرة من مهرجان الأردن الدولي للأفلام، الذي اختتم فعالياته مساء أمس الأحد في المركز الثقافي الملكي بعمّان.

ووزع أمين عام وزارة الثقافة هزاع البراري بحضور نقيب الفنانين الأردنيين محمد العبادي ومدير مدير المسرح والفنون البصرية مدير المهرجان عبد الكريم الجراح، الجوائز على الفائزين باختيار لجنة التحكيم المكونة من المخرج المصري خيري بشارة والدكتور علي الربيعات والدكتور عامر غرايبة من الأردن.

وفاز فيلم «مداد أخير» بجوائز: «أفضل عمل متكامل» و«أفضل سيناريو» و«أفضل اخراج».، وذهبت جائزة أفضل ممثل للأردني محمد الإبراهيمي عن فيلم «الدفينة»، وجائزة «أفضل ممثلة» للإيطالية صابرينا عن فيلم «ذاكرة»، ونال الفيلم الصيني «جدي وحيوي» جائزة «أفضل مونتاج»، وفاز الفيلم الأوزباكستاني «على طريق الحرير» بجائزة «أفضل إضاءة وتصوير»، فيما حجبت جائزة «أفضل موسيقى تصويرية».



