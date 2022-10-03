شيخة بنت سيف تستقبل الرئيس التنفيذي لـ «تحقيق أمنية العالمية»
شيخة بنت سيف تستقبل الرئيس التنفيذي لـ «تحقيق أمنية العالمية»
3 أكتوبر 2022 11:44
أبوظبي (الاتحاد) استقبلت حرم سمو الشيخ الدكتور سلطان بن خليفة آل نهيان، مستشار صاحب السمو رئيس الدولة، الشيخة شيخة بنت سيف بن محمد آل نهيان، الرئيس الفخري لمؤسسة «تحقيق أمنية»، لوتشيانو مانزو الرئيس والرئيس التنفيذي لمؤسسة «تحقيق أمنية العالمية» خلال زيارته مؤخراً إلى العاصمة الإماراتية أبوظبي، بحضور هاني الزبيدي، الرئيس التنفيذي لمؤسسة «تحقيق أمنية - الإمارات» وأعضاء مجلس الأمناء والمجلس الاستشاري وفريق العاملين في المؤسسة.
وبتوجيه سمو الشيخة شيخة، أطلع هاني الزبيدي لوتشيانو مانزو والحضور على استراتيجية المؤسسة للأعوام 2022 2025، التي تتضمّن عقد المزيد من الشراكات المُجزية مع المؤسسات الحكومية والخاصّة، وإطلاق الفعاليات والمبادرات التي تُسهم وبتميّز في دعم مؤسسة تحقيق أمنية مادياً ومعنوياً، إضافة إلى بذل المزيد من الجهود لجذب المزيد من المتطوّعين، وسفراء المؤسسة ومشاهير التواصل الاجتماعي لمساعدة المؤسسة على تنفيذ استراتيجيتها الإنسانية في تخفيف معاناة الأطفال المصابين بأمراض مستعصية تهدّد حياتهم، ورسم بسمة الأمل والتفاؤل على وجوههم مع عائلاتهم، مؤكداً أن تنفيذ إنجازات المؤسسة يُعزى إلى القيم الإنسانية الخيّرة وحبّ العطاء الذي ينتشر بين أفراد المجتمع في دولة الإمارات، ودعم أهل الخير من الشركات والمؤسسات والهيئات المحلية والاتحادية والأفراد من أصحاب الأيادي البيضاء والقلوب الكبيرة.
وأثنى مانزو الرئيس والرئيس التنفيذي لمؤسسة تحقيق أمنية العالمية على الخطوة المهمة التي تمكّنت من خلالها «تحقيق أمنية» من الوصول إلى القارة الأفريقية، وتحقيق أمنيات الأطفال في جمهورية مصر العربية، مشيداً بجهود المؤسسة الإماراتية التي تسعى على الدوام إلى التوسّع في تحقيق أمنيات أكبر عدد من الأطفال المُصابين بأمراض خطيرة من مختلف الفئات والشرائح من دون تمييز في العرق والدين والجنس.
وكما رافق هاني الزبيدي وفريقه لوتشيانو مانزو في جولة داخل مكاتب المؤسسة في أبوظبي، اطّلع خلالها على أهم الإنجازات التي حقّقتها المؤسسة خلال الفترة الماضية، مُبدياً إعجابه وتقديره لجهود القائمين على المؤسسة والعاملين فيها لتمكّنهم من إطلاق المبادرات والفعاليات المتميّزة على الرغم من جائحة «كوفيد 19» والإجراءات الاحترازية التي شلّت حركة الحياة، وقيامهم بتحقيق نحو 400 أمنية في الفترة ما بين يناير وسبتمبر 2022، ليصل عدد الأمنيات التي تمّ تحقيقها منذ إنشاء المؤسسة في عام 2010 إلى أكثر من 5700 أمنية.