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"فيلم رعب" يتصدر إيرادات السينما الأميركية

"فيلم رعب" يتصدر إيرادات السينما الأميركية
3 أكتوبر 2022 08:25

تصدر فيلم الرعب الجديد سمايل "ابتسامة" إيرادات السينما في أميركا الشمالية في مطلع الأسبوع مسجلاً 22 مليون دولار.
والفيلم بطولة سوزي باكون وجيسي آشر وكايل جالنر وكال بين ومن إخراج باركر فين.
وتراجع فيلم الغموض والإثارة دونت ووري دارلينج من المركز الأول إلى المركز الثاني مسجلا 7.3 مليون دولار.
والفيلم بطولة فلورنس بيو وهاري ستايلز وأوليفيا وايلد وجيما تشان ومن إخراج أوليفياوايلد.
وتراجع فيلم الحركة التاريخي (ذا وومان كينج) "المرأة الملك" من المركز الثاني إلى المركز الثالث بإيرادات بلغت 6.7 مليون دولار.
والفيلم بطولة فيولا ديفيس وثوسو مبيدو ولاشانا لينش وجون بويجا ومن إخراج جينا برنس-بيثوود.
وجاء الفيلم الكوميدي الجديد(بروس) في المركز الرابع بإيرادات بلغت 4.8 مليون دولار.
والفيلم بطولة بيلي أيشنر ولوك ماكفارلين ومن إخراج نيكولاس ستولر.
وتراجع فيلم الإثارة والخيال العلمي (أفاتار) من المركز الثالث إلى المركز الخامس مسجلا إيرادات بلغت 4.7 مليون دولار. والفيلم بطولة سام ورذينجتن وزوي سالدانا وستيفن لانج وميشيل رودريجيز ومن إخراج جيمس كاميرون.

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