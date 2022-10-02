تيسير أتراك.. مسيرة عطاء بطب الأطفال

هناء الحمادي (أبوظبي)

تأسست جائزة أبوظبي عام 2005 لتكريم أصحاب الأعمال الخيرة والمساهمات المجتمعية القيمة، ممن أعطوا بسخاء وقدموا خدمات جليلة للمجتمع، ليصبحوا مصدر إلهام لتشجيع أفراد آخرين للسير على نهجهم، وقد كرمت جائزة أبوظبي منذ تأسيسها، والتي تُعد أرفع وسام مدني في الإمارة، 92 شخصية من أصحاب الأعمال الخيرة ينتمون إلى 16 جنسية مختلفة.

حصد الدكتور تيسير أتراك، رئيس قسم واستشاري طب الأطفال، في كلية الطب والعلوم الصحية في جامعة خليفة، خبرة طويلة وجوائز عريقة، أبرزها «جائزة أبوظبي» عام 2011، وخبرته كطبيب تتجاوز 30 عاماً، تولى خلالها عدة مناصب إدارية وعمل في الكثير من مؤسسات الرعاية الصحية بالولايات المتحدة الأميركية والإمارات، بما في ذلك «كليفلاند كلينك مارتن للصحة» و«جونز هوبكنز أرامكو للرعاية الصحية».

إنجازات وشرف

إنجازات د. تيسير أتراك لا تحصى، فقد حصل، خلال مسيرته الطبية، على العديد من الجوائز وشهادات التقدير، بما في ذلك «جائزة أبوظبي»، أعلى وسام مدني في الإمارة، في عالم الابتكارات الاستثنائية في طب الأطفال، كما تم تعيينه كخبير في طب حديثي الولادة من قبل دائرة الصحة في أبوظبي، وفي عام 2013، حاز جائزة العمل التطوعي الطبي في الدورة الثانية لجوائز أبوظبي للتميز الطبي.

عبّر أتراك عن تكريمه بهذه الجائزة، قائلاً: «تكريمي بجائزة أبوظبي شرف كبير، لا يمكن وصف مشاعري لحظة استلامها، فهي أرفع وسام مدني في الإمارة، لذا حفزتني لتقديم المزيد لدولة الإمارات، ووضعت على عاتقي مسؤولية متابعة مسيرتي المهنية في سبيل خدمة أفراد هذا المجتمع». وأضاف: «شعرت بالفخر بما قدمته من جهود كبيرة، في سبيل إنقاذ حياة المرضى ومنحهم الرعاية اللازمة، ولكن مع لحظة التكريم نسيت كل هذا التعب والعناء، وأنا سعيد بأنني استطعت رد جزء بسيط من جميل هذه الإمارة المعطاءة، التي منحتني وعائلتي الشعور بالأمن والأمان وبالانتماء إليها، وهذا الأمر لم أجده إلا في دولة الإمارات.

حملات توعية

عن أهم أعماله في مجاله، يذكر أتراك أنه ساهم في تيسير حملة التوعية الخاصة بسلامة الأطفال المرورية والمنزلية والمدرسية منذ عام 2008، وما زال من خلال برامج «حقائق عن طب الأطفال»، و«الإسعافات الأولية للعوائل»، و«بالسلامة: كرسي السيارة»، مستمراً في مسيرته وعطائه، كما ساهم في تنفيذ عدد من الأنظمة مثل فحص السمع المبكر ونظام تبريد الرأس للمواليد الجدد. وأضاف أتراك: «بدأت مسيرتي المهنية في الولايات المتحدة الأميركية، وحصلت على جائزة مرموقة في مجال الرعاية الصحية والطبية للمرضى، كما حصدت العديد من الجوائز، مثل جائزة العمل التطوعي المتميز لعام 2012 من هيئة الصحة أبوظبي، وجائزة الشيخة فاطمة بنت مبارك للإبداع والتميز، وجائزة الطبيب المتميز خلال منافسات «جائزة دبي للصحة».

محاضرات وورش عمل

لم يكتفِ الدكتور تيسير بأداء الواجب المطلوب منه، بل تجاوزت مبادراته في العمل التوعوي مجال عمله، بالبحث عن كافة الطرق المؤدية إلى سلامة الأطفال وتثقيف من حولهم، فقد نظم العديد من المحاضرات وورش العمل مجاناً في منزله وبالحضانات والمدارس، لتوعية كل من يتعامل مع الأطفال من الأسرة إلى المربيات وسائقي الحافلات والمعلمين، لمعرفة طرق الإسعافات الأولية والحد من الإصابات الخطرة.

وقد قام د. أتراك بتدريب أكثر من 100 مربية وخادمة ضمن برنامج تدريب المربيات، وقدم العديد من المحاضرات حول طرق التعامل مع الأطفال في مختلف الحالات الطارئة التي قد يتعرضون لها.