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«منشد الشارقة» 1432 مشاركاً في اختبارات الأداء

أحد المنشدين خلال اختبارات الأداء (من المصدر)
3 أكتوبر 2022 01:53

الشارقة (الاتحاد)

استقطب برنامج «منشد الشارقة»، 1432 مشاركاً من الموهوبين الذين تقدموا لاختبارات الأداء الأولية للدورة الـ14 من البرنامج الذي تنظمه قناة الشارقة، التابعة لهيئة الشارقة للإذاعة والتلفزيون، ومثّل المشاركون مختلف الجنسيات والفئات العمرية واتجاهات ومدارس الإنشاد الذي تتنوع أساليبه وتكشف عن الغنى الذي يتميز به هذا اللون العريق من الفن الهادف.

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  • سالم الغيثي
    سالم الغيثي

جرت اختبارات الأداء في 7 دول عربية هي المملكة العربية السعودية والجزائر وسلطنة عمان والمغرب والأردن وجمهورية مصر العربية وانتهاء بالإمارات العربية المتحدة، إضافة إلى استقبال طلبات المشاركة عبر الإنترنت التي مثّلت فرصة للموهوبين في الإنشاد للمشاركة في اختبارات الأداء من أي مكان في العالم.
واستقبلت لجنة الاختبارات الخاصة بالبرنامج هذا العام في السعودية 27 مشاركاً، وفي سلطنة عُمان 34 مشاركاً، وفي الإمارات 41 مشاركاً، وفي مصر 270 مشاركاً، وفي الجزائر 197 مشاركاً، وفي المغرب 205 مشاركين، وفي الأردن 34 مشاركاً، و624 مشاركاً عبر الإنترنت من مختلف الجنسيات، بينهم مواهب عربية من عدد من دول المهجر.
وقال سالم علي الغيثي، مدير قناة الشارقة «استطاع تلفزيون الشارقة على مدى أكثر من 15 عاماً أن يحفّز أجيالاً من المنشدين الشباب على المشاركة في البرنامج وتقديم أفضل ما لديهم في هذا الفن لإمتاع الجمهور، لنقل صورة مدهشة عن تراث الإنشاد الذي تصدح به الأصوات بإشراف لجنة تحكيم متجددة تحرص على أن ينقل «منشد الشارقة» للجمهور الكلمة الهادفة والمعنى الجميل وأن يبرز خصوصية الإنشاد في مختلف البلدان والثقافات».
يشار إلى أن برنامج «منشد الشارقة» استقبل خلال اختبارات الأداء في دورته الـ13 العام الماضي 1240 مشاركاً، بينما ارتفع عدد المشاركين في الاختبارات هذا العام، وشاركوا بحماس في تجربة أصواتهم أمام لجان التحكيم على أمل التأهل للمشاركة في البرنامج، الذي يفتح أمام المنشدين الشباب أبواب الشهرة والوصول إلى مساحة أوسع من الجمهور.

منشد الشارقة
قناة الشارقة
هيئة الشارقة للإذاعة والتلفزيون
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