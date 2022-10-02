جينيفر لوبيز هوس النظارات الشمسية

أبوظبي (الاتحاد)

على الرغم من أن نجمة البوب الأميركية الشهيرة جينيفر لوبيز جمعت عدداً هائلاً من النظارات الشمسية على مر السنين، إلا أن ذلك لم يكن كافياً لإشباع هوسها، لذلك أطلقت مجموعة جديدة منها مستوحاة من «الطراز الكلاسيكي» بالتعاون مع عملاق الموضة «دولتشي أند غابانا» العلامة الإيطالية.

وقالت المغنية والممثلة الشهيرة، البالغة من العمر 52 عاماً، إن المجموعة الجديدة من النظارات تتميز بأشكال كلاسيكية مثل «عين القط» المفضلة لديها والتي تمثل بالنسبة لها إلهاما من الزمن العتيق.

وأضافت النجمة، التي تزوجت نجم هوليوود بن أفليك قبل نحو شهر، أنها لا تستطيع العيش بدون نظارات دولتشي أند غابانا الشمسية، التي توفر الأناقة والشخصية، بالإضافة إلى بنطال رائع من الجينز وسترة أو معطف بجانب حقيبة يد أيقونية تناسب كل زوج من النظارات، مع قطعة مميزة من المجوهرات.

وذكر موقع «Female First» البريطاني، أنه لطالما كانت النظارات الشمسية جزءاً مهماً من خزانة ملابس الفنانة الشهيرة، لأنها تحب سهولة تغيير مزاجها بمجرد ارتداء النظارات، إذ إنها تساعدها في التعبير عن ذاتها وتجعلها تتحلى بالثقة والقوة.