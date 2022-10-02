«إميلي» يحلّق بذهبية «هيتشكوك»

(أ ف ب)

حصل فيلم «إميلي» للمخرجة فرنسيس أوكونور على جائزة «هيتشكوك» الذهبية في الدورة الثالثة والثلاثين من مهرجان دينار السينمائي الفرنسي للأفلام البريطانية.

ويتناول الفيلم الذي فاز أيضًا بجائزة الجمهور، سيرة الروائية البريطانية الشهيرة إميلي برونتي التي توفيت عن عمر يناهز الثلاثين عاماً، ويُبرز عذابات هذه الشابة وشخصيتها المتمردة. ولعبت دور إميلي الممثلة الفرنسية البريطانية إيما ماكي التي فازت أيضًا بجائزة «هيتشكوك» لأفضل تمثيل.

و«إميلي» هو أول فيلم روائي طويل تتولى إخراجه الممثلة الأسترالية فرنسيس أوكونور.