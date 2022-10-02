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كبسولة تعفي مرضى السكري من الحقن

كبسولة تعفي مرضى السكري من الحقن
3 أكتوبر 2022 01:53

(الاتحاد الرقمي)

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طور باحثون في معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا كبسولة روبوتية باسم «روبو كاب» تنهي معاناة الحقن اليومية، وتقوم بتوصيل الإنسولين مباشرة إلى أمعاء مرضى السكري، فيما اعتبره الأطباء ثورة طبية تفتح آفاقاً جديدة لمحاربة أمراض خطيرة عن طريق الفم.  وتأتي الكبسولة بحجم حبة توت، مصنوعة من البوليمر القابل للتحلل ومكونات الفولاذ المقاوم للصدأ، والأهم أنها غير مكلفة.  وقال الدكتور ترافيرسو من فريق الباحثين: «يذوب غلاف «روبو كاب» الجيلاتيني في المعدة، وينتقل الدواء إلى الأمعاء الدقيقة، مشيرا إلى أن اختبارات أجريت على الحيوانات كشفت زيادة نفاذية الإنسولين عبر الكبسولة بنحو 10 أضعاف.

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